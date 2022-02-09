نشرة أخبار العالم| انفجار وحريق في أبوظبي.. تصرف غريب من بوتين خلال لقائه ماكرون.. وهجوم إسرائيلي على سوريا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

أفادت وسائل إعلامية في دولة الإمارات بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الثلاثاء.

تركه وخرج.. هل تعمد بوتين إهانة ماكرون؟

أثار تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حالة واسعة من الجدل، بعدما أظهرت لقطات مصوره أنه خرج وتركه يسير خلفه وحيدا، عقب نهاية مؤتمرهما الصحفي المشترك بالكرملين.

قصف جوي إسرائيلي يستهدف دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قوية بالمنطقة.

إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

سوريا: مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي سوري وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق.

نصر الله يكشف عن مفاجآت مخبأة حال الحرب مع إسرائيل

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن حزبه لديه مفاجآت يخبئها لأي حرب محتملة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الحزب يفعّل لأول مرة سلاح الدفاع الجوي.

الصحة العالمية تعلن حصيلة وفيات كارثية منذ اكتشاف أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نصف مليون حالة وفاة بفيروس كورونا، منذ اكتشاف متحور أوميكرون، ووصفت هذه الحصيلة بأنها ”أكثر من مأساوية“.

3 دول أوروبية تعلن دعمها لسيادة أوكرانيا

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن زعماء فرنسا وألمانيا وبولندا عبروا عن دعمهم المشترك لسيادة أوكرانيا.

واشنطن توافق على صفقة صواريخ ضخمة إلى الأردن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومات إطلاق صواريخ موجهة متعددة الفوهات والمعدات ذات الصلة، إلى الأردن بكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون دولار.

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي

أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعاً لتمويل الوكالات الحكومية الاتحادية حتى 11 مارس وتجنب الإغلاق الفوضوي، عندما ينتهي أمد التمويل الحالي عند منتصف ليل 18 فبراير.