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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة نصف العام 2022.

 

ويتساءل الطلاب عن موعد ظهور  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوسنصف العام 2022.

 

وأعلنت محافظة القاهرة، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس نصف العام 2022 برقم الجلوس بعد اعتمادها من المحافظ.

 

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس  غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس ، او من خلال الضغط هنا .

 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021-2022، بنسبة نجاح 73.2 % .

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وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 186061 طالب وطالبة، حضر منهم  182066 طالب وطالبة ونجح 133301.

 

واعتمد محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 %، ونتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة المكفوفين بنسبة نجاح 74 %.

 

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للمدارس الدولية بنسبة نجاح 86 %، ونتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.2 %.

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