تعليم الوادى الجديد يشارك تصفيات مسابقة فرسان القراءة على مستوى الجمهورية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم الأربعاء ، عن مشاركة مجموعة من طلاب المحافظة بتصفيات الجمهورية لمسابقة فرسان القراءة و الذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى المديرية .

وقال جمال حسن وكيل التعليم بالمحافظة أن المسابقة يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بإدارتى الداخلة والفرافرة وبالتعاون مع توجيه عام المكتبات واستهدفت المسابقة جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية ( عام وفنى ) للقرى والمراكز المشاركة بمبادرة حياة كريمة بالإداراتين.

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وفى سياق متصل أعلنت المديرية عن بدء تنفيذ البرنامج التدريبى ( تطوير الذات ) للعاملين بقطاع تعليم المحافظة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة والمنفذ بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وضمن الخطة النصف سنوية للإدارة وتبلغ مدة البرنامج 3 ايام بواقع 12 ساعة تدريبية ، ويهدف لتنمية التواصل مع الآخرين والتحفيز على النجاح والإنجاز وتحسين المهارات الشخصية والعملية .