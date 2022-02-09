كوريا الشمالية توجه تحذيرا خطيرا للولايات المتحدة

زعمت كوريا الشمالية أنها يمكن أن “تزعزع استقرار العالم” بإطلاق الصواريخ على الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن لديها قنابل هيدروجينية وصواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ تفوق سرعة الصوت تحت تصرفها.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان: “في عالمنا اليوم حيث تضيع العديد من الدول الوقت في التعامل مع الولايات المتحدة بالخضوع والطاعة العمياء، لا يوجد سوى بلدنا على هذا الكوكب يمكنه زعزعة العالم من خلال إطلاق صواريخ علي الولايات المتحدة”.

وأضافت: “هناك أكثر من 200 دولة في العالم، لكن القليل منها فقط لديه قنابل هيدروجينية، وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت”.

كما وصفت كوريا الشمالية، سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة بأنها “إنجازات ملحوظة”، لكنها شددت على أن الدولة مهتمة في نهاية المطاف بـ “ردع الحرب”.

ورداً على البيان، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تعتبر بيونج يانج “تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ونظام منع الانتشار العالمي”، لكنها أصرّت على أن الولايات المتحدة “لا تحمل أي نية عدائية” تجاه كوريا الشمالية.

وأجرت كوريا الشمالية بالفعل سبع تجارب صاروخية هذا العام وحده، تم إطلاق العديد منها باتجاه بحر اليابان.

وأكدت بيونج يانج، الأسبوع الماضي، أنها أجرت تجارب على إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز هواسونج -12 للمرة الأولى منذ عام 2017.