عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة ترسل سفنا حربية إلى الأردن.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أرسلت الولايات المتحدة، سفينتين حربيتين إلى ميناء العقبة الأردني، وقالت قيادة الأسطول الخامس إنه من المقرر أن تشارك السفينتان في مهام تدريبية.

وذكرت الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشرته على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن الوحدتين البحريتين تتبعان قوات خفر السواحل الأمريكية وأنهما من طراز "قاطع". 

المغرب.. جرد شامل للآبار العشوائية بعد وفاة الطفل ريان

سفير إثيوبيا في السودان: تطورات إيجابية بشأن ملف سد النهضة

والوحدات البحرية "قاطع" هي سفن استجابة سريعة أكبر من قوارب الدورية ويعتمد عليها حرس السواحل الأمريكي للعمل في المياه العميقة. 

ووصلت السفينتان ضمن زيارة مقررة إلى الأردن اليوم، بحسب البيان، الذي أوضح أنه من المقرر مشاركتهما في التدريبات البحرية الدولية "آي إم إي".

يذكر أن الأسطول الأردني يمتلك 27 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وذلك وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

الولايات المتحدة الأردن سفن حربية الجيش الأمريكي ميناء العقبة الأردني اخبار الاردن

موضوعات متعلقة

سفير إثيوبيا في السودان: تطورات إيجابية بشأن ملف سد النهضة

تطور خطير.. أمريكا تقر خطة لإجلاء آلاف رعاياها من أوكرانيا

حريق هائل بمصنع الأوراق النقدية لمصرف فرنسا المركزي

وفاة الأمير السعودي تركي بن عبدالعزيز

سلطنة عُمان تعلن عودة إقامة صلاة الجمعة

فساد قضائي.. تونس: تطورات مثيرة في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي

نشرة أخبار العالم.. إسرائيل تكشف خطة لهروب أسرى فلسطينيين.. إيران تعلن قدرتها على إنتاج الوقود النووي

دعوة عاجلة من السودان لـ إثيوبيا لاستئناف الحوار حول سد النهضة والحدود

ترشيحاتنا

حل بسيط حتى لا تكون من الغافلين.. روشتة شرعية تعينك على العبادة

دولة أوروبية تعلن بداية النهاية لجائحة كورونا

كيف أمنت أمازون مخاطر هروب الموظفين من العمل لديها؟

بعد معركته مع "بايدن".. إيلون ماسك يشكر عشاق "تسلا" لهذا السبب ... فيديو وصور

بنمو 5.4٪ في عام.. 223 مليون دولار صادرات مصر الغذائية للسوق الامريكى

كوريا الشمالية توجه تحذيرا خطيرا للولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات ستعلنها بعد اعتمادها من المحافظين

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

العثور علي جثتين متحللتين لزوجين توفيا في ظروف غامضة بالإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

طلب جديد من كيروش قبل مواجهتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.. التعليم: متاحة الآن في المدارس

مكالمة هاتفية كشفت السر.. كواليس عودة شيرين لزوجها حسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

قبل انطلاقه غداً .. التفاصيل الكلمة للدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

عليها صور بوتين.. إحباط تهريب صفقة حشيش كبرى في ليبيا

فوائد ماء الورد للبشرة والشعر والصحة .. تعرفي على طرق استخدامها

فيديو

تهشم عدد من السيارات.. تفاصيل حادث بجوار سور نادى الشمس

الجمهورية الجديدة مواطنة ومساواة.. المستشار بولس فهمي إسكندر يرأس المحكمة الدستورية العليا.. فيديو

تمت سيطرت على الموقف.. تفاصيل انفجار عنيف هز مدينة أبو ظبي.. فيديوجراف

بعد شهرين طلاق.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ