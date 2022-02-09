الولايات المتحدة ترسل سفنا حربية إلى الأردن.. تفاصيل

أرسلت الولايات المتحدة، سفينتين حربيتين إلى ميناء العقبة الأردني، وقالت قيادة الأسطول الخامس إنه من المقرر أن تشارك السفينتان في مهام تدريبية.

وذكرت الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشرته على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن الوحدتين البحريتين تتبعان قوات خفر السواحل الأمريكية وأنهما من طراز "قاطع".

والوحدات البحرية "قاطع" هي سفن استجابة سريعة أكبر من قوارب الدورية ويعتمد عليها حرس السواحل الأمريكي للعمل في المياه العميقة.

ووصلت السفينتان ضمن زيارة مقررة إلى الأردن اليوم، بحسب البيان، الذي أوضح أنه من المقرر مشاركتهما في التدريبات البحرية الدولية "آي إم إي".

يذكر أن الأسطول الأردني يمتلك 27 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وذلك وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.