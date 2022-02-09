شاهد.. نيكول سابا تنشر صورا من كواليس مسلسل نقل عام

نشرت الفنانة نيكول سابا صورا جديدة من كواليس مسلسل “نقل عام”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نيكول سابا مرتدية جاكيت باللون البيج، رافعة خصلات شعرها إلى أعلى، معتمدة علي ميك أب هادئ ورقيق.

وعلقت نيكول سابا علي الصور، كاتبة: “الوقت هو مال.. البارون، مسلسل نقل عام”.

وتشارك الفنانة اللبنانية نيكول سابا كضيفة شرف في مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة الذى يُعرض حاليا على قناة ON.



مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.