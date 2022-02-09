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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يستقبل الفوج الـ 24 لبرلمان الشباب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمقر مشيخة الأزهر الشريف وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة السويس، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

نور فكرك

ويعد هذا الفوج هو الرابع والعشرين ضمن أفواج برلمان الطلائع والشباب التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك»، والتي أعلن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

وقد حاضر خلال اليوم التدريبي الشيخ أحمد عادل شيحة، والشيخ أحمد الشامي العراقي عضوا الفتوى بمركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وقد تحدث المحاضران خلال اليوم التدريبي عن العديد من المفاهيم، أهمها: حديثهما عن الغاية من خلق الإنسان، وكيفية تعزير اليقين والإيمان، وأهم حيل المشككين في الدين وكيفية مواجهتها بعلم وإيمان ووعي.

كما تحدثا عن أهمية الوقت، وكيفية استثماره، وكيفية التخطيط للنجاح، والوقوف على نماذج ملهمة لعلماء ومصلحين أحسنوا استثمار أعمارهم، في تعلم العلم، ونفع الناس.

واستمع المحاضران للشباب وأجابا عن أسئلتهم واستفساراتهم، كما عُقد نشاط تفاعلي وتنافسي بين أعضاء البرلمان حصّلوا من خلاله استفادات فكرية ودينية وإبداعية.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك» تأتي ضمن المشاريع الجديدة التي دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.

هذا وقد عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها شملت الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.

وشهدت هذه اللقاءات تواجدًا كثيفًا من كافة الأعمار، بلغ عددها 46,000 لقاء، واستفاد منها ما يقرب 3,9 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.

الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الازهر الشريف برلمان الطلائع والشباب وزارة الشباب والرياضة نور فكرك وزير الشباب والرياضة

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