جدل حول قضية ضرب الزوجات.. والإحصائيات تشير إلى أنها السبب الأول لحالات الطلاق.. فيديو

قال المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ، إن أهل الفقه واهل الدين توصلوا في قضية ضرب الزوجات إلي انه أي مساس بجسم الأنسان يترتب علية خلل عضوي أو خلل نفسي تصل عقوبته إلي الحبس وكلما زاد المساس بالجسم يتم دخول القضية في نطاق الجناية والتي تصل عقوبتها إلي 7 سنوات و3 سنوات سجن .

واضاف عبد الله الباجا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الضرب يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بسبب الضرب ، مشيرا إلي أن الضرب هو حيلة العاجز ويتعارض مع الشرف والمبادئ .



ومن جانبه أوضح هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ، إن الخلافات الزوجية تظهر نتيجة عملية الغش التي تمت قبل الزواج من قبل الطرفين وهذا نتيجة تربية الأهالي علي الغش لأولادهم ، مؤكدا أن الرجل يظن انه عن طريق الضرب يؤدب زوجته وهذا غير صحيح مؤكدا إن الضرر النفسي لدي الزوجة يكون اكثر خطورة من الضرب