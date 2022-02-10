حمو بيكا: حسبي الله في كل حد جيه عليا.. وهاخد حقي من النقابة بالقانون

ظهر الفنان حمو بيكا، في ڤيديو عبر حسابه الرسمي على الانستجرام.

قال حمو بيكا، اي حد عاشرني عارف اني طيب وعمري ما جيت على حد، كل واحد وقف في مستقبلي هقوله هشوف فيك يوم وفي أعز ما لديك عشان أنت دمرتلي حياتي".

وتابع: “البلد فيها قانون وهاخد حقي من النقابة بالقانون وإزاي ناس النقابة قالت عليهم مزورة ومسجلة وخدوا الكارنيه بعد أسبوع أنا هكشف كل حاجة وبالقانون اما أكشف ظلم النقابة لي وهاخد حقي مش عاوز أمسك مايك تاني أو أغني”.





كما اضاف: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمني ومش مسامح اي حد ظلمني، أنا عاوز أكل عيش انا مش بنام من التعب والتفكير بس أنا جبل مش هيهزني ريح وواقف على أرض صلبة وربنا معايا اللي أحسن من أي حد”.