متحدث الصحة يكشف أسباب تحويل إدارة مستشفى للتحقيق

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مستشفى عين شمس شهد جولة لنائب وزير الصحة الدكتور عمرو قنديل، وتلاحظ وجود تزاحم بين المرضى، وذلك يؤدي إلى أن المحتاج للحجز ينتظر فترة طويلة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن الإدارة ينبغي أن تكون حريصة على أن يكون هناك سيولة في سير العمل ودورة المريض وتقديم الخدمة، لذلك وجه الدكتور عمرو قنديل المسؤولين عن الإدارة إلى التحقيق.

عدم الرضا من جانب المواطنين

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار على أن ذلك لا يعطل فقط العمل، بل يخلق حالة من عدم الرضا من جانب المواطنين وتعدد للشكاوى، كما لاحظ قلة عدد التمريض مقارنة بعدد المترددين.