زواج عرفي وتعذيب مستمر.. تفاصيل مقـ.تل صغير على يد زوج والدته في شبين القناطر

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن المتهم اعتاد التعدي على الطفل بالضرب أكثر من مرة، مما تسبب له في إصابات سابقة كان الجيران على علم بها.

زواج عرفى

وأوضحت التحقيقات أن المتهم متزوج من والدة الطفل زواجًا عرفيًا، وأن الأخيرة كانت على علم بتعرض نجلها للاعتداءات المتكررة من زوجها، وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الشهود والجيران، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

دفن جثة الطفل

وكانت قد أمرت جهات التحقيق المختصة في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل، ضحية زوج والدته بشبين القناطر في القليوبية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، كما كلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها، وبيان القصد من ارتكاب الجريمة.



وشمل القرار كذلك توقيع الكشف الطبي على جثمان الطفل، لبيان ما إذا كان قد تعرض لاعتداء جنسي من عدمه قبل وفاته، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى كشف الحقيقة والتأكد من كافة الملابسات.

تفاصيل الواقعة

وشهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جريمة مأساوية، حيث لقي محروس. ر، 10 سنوات، مصرعه، إثر تعدي زوج والدته عليه بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابته بعدة إصابات أودت بحياته، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع طفل يدعى محروس. ر 10 سنوات.

وعلى الفور شكل اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتبين أن المتهم يدعى محمود. ع، وهو زوج والدة المجنى عليه، وتعدى عليه بالضرب المبرح ما تسبب له في إصابات أودت بحياته.

وتمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة رقم 7226 إدارى شبين القناطر وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها

وشيع أهالى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط احزان الجميع ودعواتهم له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.