إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربي

أصيب 10 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية العركى التابعة لمركز فرشوط.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى أمام قرية العركى التابعة لمركز فرشوط، نتج عنه عدد من الإصابات.





ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية، مع متابعة إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

