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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه على روسيا وفرنسا أن تعملا معا من أجل الحفاظ على الاستقرار واستعادة الثقة.

وكتب ماكرون على "إنستجرام" يوم الأربعاء: "في موسكو كان لدينا تبادل مفصل للآراء مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. ومن أجل الحفاظ على الاستقرار والسلام واستعادة الثقة يجب علينا أن نعمل معا. ونحن الاثنان على قناعة بذلك".

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وأضاف أنه لا يمكن إيجاد حل بدون حوار، ويجب تحقيق ذلك "من أجل استئناف عملية خفض التصعيد والحصول على الضمانات الأمنية على حدود أوروبا".

وأكد أن "روسيا والأوروبيين ليس من مصلحتهم الفوضى وزعزعة الاستقرار".

وكان ماكرون قد أجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الاثنين، ومع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، تصدرها الوضع حول أوكرانيا وقضايا الأمن الأوروبي.

 

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