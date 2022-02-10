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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة نجل الفنان عادل الفار

شادي ووالده
شادي ووالده

توفي شادي، نجل الفنان عادل الفار، أمس الاربعاء بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقال عادل الفار في تصريحات صحفية ان ابنه شادي كان يعاني من ازمة صحية شديدة وتم نقله لاحدى المستشفيات ثم رحل عن الحياة وأقيمت صلاة الجنازة الاربعاء وتم دفنه بمقابر الاسرة . 

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بينما كان أخر منشور لشادي قبل وفاته عبر حسابه على “الفيسبوك”: “هو فيه ايه الدنيا جرا فيها ايه هو انا عايش ولا مت ودخلت النار حد يرد عليا حد يفهمنى من بعد الحب والود والعيش والملح وطبعا الاهم المصالح الطالعه وقتها انما دلوقتى الوقت الى محتاج فيه لكل الناس بيطلعوا فجروا أول مايشفونى وعجبي الصاحب لاما يبيع صاحبه ويحلقله”.

الفنان عادل الفار شادي الفيسبوك صلاة الجنازة الفار عادل

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