كيفية حصول الأجنبية على الجنسية المصرية |خدمات

خدمة الحصول على الجنسية المصرية.. وهي الخدمة التي أعلنت وزارة الداخلية عن توفير إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية عَبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

وقالت الوزارة إنه يتاح للمواطنين الدخول على موقع وزارة الداخلية واختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكتروني، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصري على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.



ويتيح موقع وزارة الداخلية على الانترنت للمواطنين الحصول على خدمات الهجرة والجنسية مثل الحصول على الجنسية المصرية من أبناء الأم المصرية او طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.



يقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقراء لمعرفة تفاصيل طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية .

جواز السفر المصري



ويقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.



يشترط فى هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبت فى وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)، تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.



كما أنه لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

جواز السفر



المستندات المطلوبة لاستكمال طلب الحصول على الجنسية المصرية:

- شهادة ميلاد الزوج

- شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)

- عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة - جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري

- شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج

- عدد 4 صوره حديثة للزوجة

- الإيصال الدال على استلام الأوراق

- إيصال الرسوم