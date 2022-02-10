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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

الشيكولاتة
الشيكولاتة

الشيكولاتة .. من أكثر أنواع الحلوى انتشارا فى العالم بين جميع الأعمار فهى تكاد تكون نوع الحلوى الوحيد غير القاصر على الأطفال .

وقديما كان يرتبط تناول الشيكولاتة بين الكبار بالأحداث المهمة والمناسبات السعيدة وبين أطفال الأثرياء فقط فكان ثمنها باهظا مقارنة بالأسعار الموجودة الأن فلايستطيع الجميع شرائها.

وشيئا فشيئا تحولت الشيكولاتة من مجرد حلوى قاصرة على الأثرياء والمرفهين إلى حلوى شائعة الانتشار بين مختلف الطبقات والأعمار بأسعار متعددة وظهرت أنواع عديدة منها، ومن أهم الأشياء التى ساهمت على انتشار الشيكولاتة بشكل واسع هى قدرتها المذهلة على تحسين الحالة المزاجية، ومالا يعرفه كثيرون أن بداية الشيكولاتة كانت مشروب مر.

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ومن أشهر أنواع الشيكولاتة الموجودة حالية شيكولاتة الحليب والشيكولاتة البيضاء والشيكولاتة السائلة والشيكولاتة الداكنة والشيكولاتة المرة فضلا عن بعض إضافات الشيكولاتة التى تجعل مذاقها مميز مثل الشيكولاتة بالبندق والشيكولاتة بالفول السوداني والشيكولاتة بالكريسبي وغيرها الكثير من استخدامات الشيكولاتة المميزة بل من بينها شيكولاتة الشيبسي حيث يتم إضافة الشيكولاتة لرقائق الشيبسي .

الشيبسي
الشيبسي

ويخلط عدد كبير من الأشخاص بين الشيكولاتة البيضاء والكريمة ولا يستطيع التفرقة بينهما نظرا للتشابه فى اللون ولكن فى الحقيقة هناك اختلافات عديدة بين الشيكولاتة البيضاء سواء من ناحية المذاق أو المكونات أو القيمة الغذائية فالشيكولاتة البيضاء تحتوى بشكل أساسي على زبدة الكاكاو وبعض الدهون البيضاء والحليب أما الكريمة فهى لا تحتوي على أي شيء من هذه المكونات سوى الحليب.

_الشوكولاتة_البيضاء
_الشوكولاتة_البيضاء

ويتم صناعة مختلف أنواع الشيكولاتة من الكاكاو وزبدة الكاكاو مع مزج بعض المكونات الأخرى وفى مقدمتها السكر مما يمنح الجسم قدر كبير من الفوائد الصحية أهمها الإمداد ببعض انواع مضادات الأكسدة التى تحمى خلايا الجسم من الشيخوخة المبكرة والتعب والإرهاق من أقل سبب.

ارهاق
ارهاق

كما تعمل الشيكولاتة على علاج الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية وتقوية  الأعصاب وعلاج الإجهاد العصبي ومن المعروف أن تحسين الحالة النفسية والحفاظ على صحة الجهاز العصبي يحمي الإنسان من عدد كبير من المشاكل الصحية التي لا حصر لها.

أعراض اكتئاب
أعراض اكتئاب

وتساعد الشيكولاتة فى تقليل احتمالات الإصابة بـ السرطان والسكري والتهاب المفاصل والخرف والزهايمركما تعمل الشيكولاتة الداكنة بالتحديد على علاج المشاكل الصحية المرتبطة بالقلب والدماغ وتستخدم بشكل موضعي لعلاج مشاكلب البشرة المرتبطة بتلف الخلايا سواء الناتجة عن التقديم فى العمر أو التعرض لأشعة الشمس الضارة

 

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