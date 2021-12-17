دراسات عام 2021 عن فوائد تناول الشوكولاتة.. أبرزها زيادة تدفق الدم قبل التمرين.. والحماية من الكبد الدهني

تناول الشوكولاته الداكنة 3 مرات يوميا تمنحك السعادة

تناول الشوكولاتة قبل التمارين الرياضية يزيد من تدفق الدم

مشروب الكاكاو صحي عن القهوة في وجبة الإفطار

مكعب من الشوكولاتة الداكنة يوميا يحميك من مرض خطير

الشيكولاتة تعالج الكبد الدهني وتحمى من مخاطره

من منا لا يعشق تناول الشوكولاتة، وذلك لما نشعر به من تحسن في المزاج بعد أن تتناولها مباشرة.. وهناك العديد من الدراسات التي تطرق إلى فوائد وأضرار الشوكولاتة، والتي سنقوم بذكرها في السطور التالية..



فوائد الشوكولاته

فوائد الشوكولاته

دراسة: تناول الشوكولاته الداكنة 3 مرات يوميا تمنحك السعادة



أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون في قسم الغذاء والتغذية بكلية علم البيئة البشرية من جامعة سيول الوطنية، أن تناول بضع مربعات من الشوكولاته الداكنة يمكن أن تساهم في تحسين المزاج بشكل كبير .



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن البالغين الأصحاء الذين تناولوا 30 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا كانوا أكثر سعادة ، مقارنة بالبالغين الأصحاء الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة بكمية أقل، أو لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق .



أوضح الباحثون، أنه يعتقد بأن تناول الشوكولاته الداكنة يمكنها أن تحسن الحالة المزاجية، وذلك لأنها مرتبطة بالتغيرات الميكروبية في الأمعاء من تناول الشوكولاتة، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وأفاد الباحثون، بأنه تم العثور على فوائد تناول الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على 85 في المائة من الكاكاو، وليس تناول شوكولاتة الحليب حيث تميل منتجات الشوكولاتة الكاملة بدون حليب على نسبة عالية من الكاكاو إلى أن تكون أفضل بالنسبة لك لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون والمواد المضافة الأخرى مثل الأصباغ وزيت النخيل.



ويعتبر الكاكاو المستخدم في إنتاج الشوكولاته الداكنة ، غني بالألياف والحديد والمواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات كيميائية قوية توجد في النباتات المعروفة بدعمها للجهاز المناعي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والخرف والتهاب المفاصل وأمراض القلب والسكتة الدماغية.



أوضح الباحثون، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المزاج؛ حيث أن الشوكولاتة الداكنة معروفة بخصائصها التي تغير الحالة المزاجية، وتعتبر هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم دليلاً على أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة في الحياة اليومية بتأثيرها على الحالات الفسيولوجية والنفسية.



وجاءت نتائج الدراسة، بعدما قيم الباحثون العلاقة بين تأثيرات تغير الحالة المزاجية للشوكولاتة الداكنة و ميكروبات الأمعاء، وذلك عن طريقة تحليل براز المشاركين؛ حيث أظهرت عينات البراز أن التنوع البكتيريا المعوية كان أعلى بشكل ملحوظ في مجموعة الكاكاو بنسبة 85 في المائة مقارنة بالمجموعات الأخرى.



ووجدت الدراسة أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة يقلل بشكل كبير من حالات المزاج السلبي في الشوكولاتة التي تحتوي الكاكاو بنسبة 85 في المائة، ولكن ليس في الشوكولاتة التي تحتوي على الكاكاو بنسبة 70 في المائة.



وأظهرت العديد من الدراسات ، أن انخفاض التنوع البكتيري يزيد من القابلية للإصابة بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء واضطراب الاكتئاب الشديد واضطراب القلق.

دراسة: تناول الشوكولاتة قبل التمارين الرياضية يزيد من تدفق الدم



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد تناول الشوكولاتة من قبل باحثون في من جامعة ليفربول، أن تناول الشوكولاتة قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تعطي نتيجة مثالية قبل التمرين، وبالأخص بين الأشخاص في منتصف العمر .



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الشوكولاتة أحد الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعد الأشخاص في منتصف العمر على ممارسة الرياضة لأنها تعطي نتيجة مثالية قبل التمرين، وفقًا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



ووجد الباحثون، أن المركب النشط بيولوجيًا في الكاكاو يزيد من تدفق الدم ويجعل ممارسة الرياضة أسهل نتيجة امتصاص الأكسجين بشكل أسرع، نظرًا لأن معدل زيادة استهلاك الأكسجين في بداية التمرين يتباطأ مع التقدم في العمر.



وتابع الباحثون، أن تناول الشوكولاتة قبل التمرين أو الذهاب إلى الجيم قد يمد الجسم مجموعة من المركبات المفيدة للأشخاص في منتصف العمر؛ حيث تم العثور على الفلافانول بشكل طبيعي في الشاي والتفاح وأنواع مختلفة من التوت وحبوب الكاكاو ومسحوق الكاكاو و بدرجة أقل في الشوكولاتة الداكنة.



ومن المعروف أن الشوكلاتة لها تأثيرًا مفيدًا على الصحة ولهذا أكد الباحثون أن تناول البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا الشوكولاتة الداكنة قد تمدهم بالطاقة قبل ممارسة التمارين الرياضية، وذلك دون ان تسبب في زيادة للوزن.



وقال سايمون ماروود، الأستاذ المشارك في علوم الرياضة في جامعة ليفربول هوب، أن الشوكولاتة الداكنة تعتبر أفضل من تناول المكملات الغذائية، لأن الآثار المفيدة المحتملة لفلافانول الكاكاو تحدث أثناء التمرين عندما يتم تناول جرعات عالية، ولأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على دهون وسكر قد ينفي الإمكانات المفيدة لأي من المكونات النشطة بيولوجيًا.



ووجد الباحثون، أن فلافانول الكاكاو يمكن أن يعزز أيضًا قدرات الذاكرة لدى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 75 عامًا ، وربطت الأبحاث السابقة بالفعل بين المدخول الغذائي المرتفع من الفلافونول وتقليل خطر الإصابة بالخرف، والتدهور المستمر في وظائف الدماغ.



وأوضحت العديد من الدراسات الأخرى، أن الفلافانول يساهم في تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض القلب وتقليل احتمالات الإصابة بجلطات دموية خطيرة، ويساعد في السيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.



بديل القهوة .. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار



أظهرت دراسة جديدة من جامعة برمنجهام، أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو تأثيرها واضح على الدماغ، وأن كوبًا من الشوكولاتة الساخنة يجعلك سعيدًا، ولكن أيضًا يمكن أن يجعلك أكثر ذكاءً بشكل مؤقت.



ووفقا لموقع "novosti"، الكاكاو غني جدًا بمضادات الأكسدة المسؤولة عن الصحة العامة، نظرا لخصائصها الغذائية، من بين أكثر الأطعمة المغذية في العالم.



الكاكاو الخام له طعم مرير ولكنه غني بمضادات الأكسدة والألياف والماغنيسيوم والنحاس والفوسفور والحديد والزنك، يحمي الجسم من الجذور الحرة ، ويقلل من التوتر والاكتئاب، ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.



أضف الكاكاو إلى وجبة الإفطار أو الحبوب المفضلة لديك أو أشرب هذا المشروب الصحي بدلًا من القهوة.



لا يحتوي الكاكاو بشكله الاختياري على سكر إضافي ، لذا فهو مناسب بشكل خاص لتناوله في الصباح لأنه لن يزيد من مستويات السكر في الدم، على عكس العديد من الحبوب الحلوة والأطعمة الأخرى التي نستهلكها في الصباح.



تناول مكعب من الشوكولاتة الداكنة يوميا يحميك من مرض خطير



الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر إيجابًا على صحتك، ومصنوع من بذور شجرة الكاكاو، وهو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة على هذا الكوكب.



وتشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة (وليس الأطعمة السكرية) يمكن أن تحسن صحتك وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وكشفًا لما قدمه موقع healthline إليكم ابرز فوائد الشوكولاتة الداكنة.



ويحتوي الكاكاو والشوكولاتة الداكنة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة القوية، كما ان الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمركبات العضوية النشطة بيولوجيًا.



وقد تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا في الكاكاو على تحسين تدفق الدم في الشرايين وتسبب انخفاضًا طفيفًا ولكن مهمًا من الناحية الإحصائية في ضغط الدم.



وتعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين العديد من عوامل الخطر المهمة للإصابة بالأمراض، ويقلل من قابلية LDL للتلف التأكسدي مع زيادة HDL وتحسين حساسية الأنسولين.



كما تظهر الدراسات الرصدية وجذرية خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بين أولئك الذين يستهلكون أكثر الشوكولاته، وتشير الدراسات الموجزة إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو يمكنها تحسين تدفق الدم إلى الجلد وحمايته من أضرار أشعة الشمس.

دراسة : الشيكولاتة تعالج الكبد الدهني وتحمى من مخاطره



توصلت دراسة حديثة إلى أنه من فوائد مسحوق الكاكاو تناول الشوكولاتة يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بأمراض الكبد الدهنية حيث يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من مرض الكبد الدهني.



وأظهرت دراسة أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مسحوق الكاكاو، مثل الشوكولاتة ، يمكن أن يقلل من شدة مرض الكبد الدهني، ووفقا لما ذكره موقع " south china morning post " أظهرت دراسة أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون والتي كانت مصابة بالمرض أن إعطائها مسحوق الكاكاو يقلل بشكل كبير من شدته.



ووجدت دراسة بقيادة البروفيسور جوشوا لامبرت في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة أن إطعام مسحوق الكاكاو أو الشوكولاتة للفئران التي تتغذى على نسبة عالية من الدهون والإصابة بأمراض الكبد يقلل بشكل كبير من شدة حالتهم، من المعروف جيدًا أن الكحول ضار بأكبادنا، لكن قلة من الناس يفهمون أن الكبد يمكن أن يتلف حتى في أولئك الذين يمتنعون عن الشرب.



ويلقب مرض الكبد الدهني حيث يعاني منه واحد من كل أربعة أشخاص ، أكثر من المصابين بمرض السكري والتهاب المفاصل مجتمعين، ويقول الدكتور بول نج ، أخصائي هونغ كونغ في أمراض الجهاز الهضمي والكبد ، إن الحالة مرتبطة بتراكم غير طبيعي للدهون في خلايا الكبد بسبب التغذية المفرطة التي يتم تخزينها داخل الجسم ".



في هونغ كونغ ، تشير التقديرات إلى أن 27 في المائة من السكان يعيشون مع هذه الحالة ، وهو رقم آخذ في الازدياد.. يقول نج إن الحالات الخفيفة عادة ما تكون غير ضارة، ولكن الحالات الأكثر خطورة يمكن أن تقتل، لأن هؤلاء المرضى يتعرضون لمخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التاجية "، كما أن استهلاك الشوكولاتة الذي يحتوي على مواد صلبة من الكاكاو أو الشوكولاتة أو كليهما ، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتة الدماغية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المواد الكيميائية النباتية المعروفة باسم الفلافانول.