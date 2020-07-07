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مرأة

في اليوم العالمي لها.. 8 حقائق عن الشوكولاتة لم تتعرف عليها من قبل

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت من محبي الشوكولاته فهذا يومك الذي يمكنك أن تتعرف علي كل ما يخص الشوكولاته، لأن اليوم هو اليوم العالمي للشوكولاتة ونعرض بعض الحقائق الجيدة عن الشيكولاته. 

1. يوم الشوكولاتة العالمي، الذي يشار إليه أحيانًا باليوم الدولي للشوكولاتة، هو احتفال يحدث عالميًا كل عام في 7 يوليو، ويتضمن الاحتفال باليوم استهلاك الشوكولاتة. تم إدخال الشوكولاتة إلى أوروبا في 7 يوليو 1550.

2. تحتفل الولايات المتحدة باليوم الدولي للشوكولاتة في 13 سبتمبر. ويحتفل باليوم الوطني للشوكولاتة مرتين في السنة ، أولًا في 28 أكتوبر ثم مرة أخرى في 28 ديسمبر.

3. تناول الشوكولاتة الداكنة كل يوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث.

4. جرعة مميتة من الشوكولاتة للإنسان حوالي 22 باوند.

5. الشوكولاتة لها تأثير مضاد للبكتيريا على الفم وتحمي من تسوس الأسنان.

6. السويسريون هم أكبر مستهلكين للشوكولاتة في العالم يأكلون أقل بقليل من 20 رطلًا من الشوكولاتة سنويًا. في المقابل ، يأكل الأمريكي العادي حوالي 9.5 باوند من الشوكولاتة كل عام.

7. الشوكولاتة البيضاء ليست شوكولاتة من الناحية الفنية لأنها لا تحتوي على مواد صلبة من الكاكاو أو مشروب الكاكاو.

8. يتم استهلاك 100 رطل من الشوكولاتة في الولايات المتحدة كل ثانية.

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