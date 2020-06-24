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توك شو

خبير تغذية يكشف علاقة الشوكولاتة وكورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:37 م
شوكولاته
شوكولاته
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية، إن الكاكاو نوع من النباتات المفيدة جدًا وهو أحد المكونات الرئيسية في صناعة الشوكولاته، وهو ملئ بمضادات الاكسدة ولذلك يفيد القلب بشكل كبير.

وتابعت الدكتورة ريهام صفوت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، لذلك الجسم يستفيد بشكل كبير من الشوكولاته لاحتوائها على الكاكاو وهو يفيد الأعصاب وضغط الدم والكوليسترول وغيرها من الأمراض.

واشارت الى ان هناك ابحاث اثبتت ان الكاكاو إحدى العناصر الطبيعية التي من الممكن ان تستخدم في تحنيف أو تقليل زيادة الوزن، موضحة ان الكاكاو يمتص مضادات الاكسدة بشكل 100% من الجسم، وان قطعة الشوكولاته الواحدة من الممكن الاستفادة منها بشكل غير متوقع.

وأوضحت استشاري التغذية، ان إضافة اللبن على الكاكاو او في تصنيع الشوكولاته فهو غير صحي لانه يقلل من مضادات الاكسدة في الامعاء، فمن الافضل الاستفادة من اللبن بشكله الصحيح بمفرده دون خلطه باي شئ اخر، ان احدى الشركات الأردنية قامت بتصنيع الشوكولاته مفيدة بشكل كبير تساعد على تقوية المناعة ومناسبة لفيروس كورونا وتحسين الحالة المزاجية بشكل كبير.

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