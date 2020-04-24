مفيد أم ضار.. 5 أشياء لن تتوقعها تحدث للجسم عند تناول الكاكاو

يفضل العديد من الأشخاص تناول الكاكاو ، ولكن الكثير منهم لا يعلم الفوائد الصحية التى يمكن أن يحصل عليها الجسم عند تناول الكاكاو.





وكشفًا عن ما قدمه موقع " boldsky" إليكم أهم فوائد تناول الكاكاو وهي.





1. يقلل من ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يساعد مسحوق الكاكاو في خفض ضغط الدم عن طريق تحسين مستويات أكسيد النيتريك في الدم، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات الفلافانول ، والتي يمكن أن تعزز وظيفة الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم. يمكن أن يقلل محتوى الفلافانول









2. يخفض الاكتئاب

يحتوي مسحوق الكاكاو على مركبات الفلافانول ، التي لديها القدرة على رفع المزاج والتخلص من أعراض الاكتئاب، ويعزز مسحوق الكاكاو كذلك مستويات السيروتونين ، وهو ناقل عصبي يعمل كمضاد للاكتئاب، ووجدت دراسة أن استهلاك الكاكاو يزيد من الهدوء والرضا ، وبالتالي تحسين الرفاهية النفسية









3. يساعد في إنقاص الوزن

فائدة أخرى لمسحوق الكاكاو هي أنه يساعد في إدارة الوزن عن طريق تقليل الشهية ، وتنظيم استخدام الطاقة ، وزيادة أكسدة الدهون والشعور بالامتلاء، أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Archives of Internal Medicine أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الشوكولاتة كان لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا شوكولاتة أقل .





4. يحسن صحة القلب

تم العثور على محتوى الفلافانول في الكاكاو للحد من الكوليسترول الضار (LDL) مما يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية ، وفشل القلب ، والسكتة الدماغية وأمراض القلب الأخرى. يريح الفلافانول ويوسع الأوعية الدموية ، مما يحسن تدفق الدم إلى القلب .



