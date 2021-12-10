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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: تناول الشوكولاته الداكنة 3 مرات يوميا تمنحك السعادة

فوائد تناول الشوكولاته
فوائد تناول الشوكولاته الداكنة في تحسين المزاج

قد نلجأ إلى تناول الشوكولاته الداكنة عند الشعور بالإحباط أو بالتوتر الشديد ، وأكدت دراسة جديدة أجراها باحثون في قسم الغذاء والتغذية بكلية علم البيئة البشرية من جامعة سيول الوطنية، أن تناول بضع مربعات من الشوكولاته الداكنة يمكن أن تساهم في تحسين المزاج بشكل كبير .

فوائد تناول الشوكولاته الداكنة في تحسين المزاج


ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن البالغين الأصحاء الذين تناولوا 30 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا كانوا أكثر سعادة ، مقارنة بالبالغين الأصحاء الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة بكمية أقل، أو لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق .
 

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أوضح الباحثون، أنه يعتقد بأن تناول الشوكولاته الداكنة يمكنها ان تحسن الحالة المزاجية، وذلك لأنها مرتبطة بالتغيرات الميكروبية في الأمعاء من تناول الشوكولاتة، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأفاد الباحثون، انه تم العثور على فوائد تناول الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على 85 في المائة من الكاكاو، وليس تناول شوكولاتة الحليب حيث تميل منتجات الشوكولاتة الكاملة بدون حليب على نسبة عالية من الكاكاو إلى أن تكون أفضل بالنسبة لك لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون والمواد المضافة الأخرى مثل الأصباغ وزيت النخيل. 

 

فوائد تناول الشوكولاته الداكنة في تحسين المزاج


ويعتبر الكاكاو المستخدم في إنتاج الشوكولاته الداكنة ، غني بالألياف والحديد والمواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات كيميائية قوية توجد في النباتات المعروفة بدعمها للجهاز المناعي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والخرف والتهاب المفاصل وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أوضح الباحثون، أن تناول الشوكولاته الداكنة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المزاج؛ حيث أن الشوكولاتة الداكنة معروفة بخصائصها التي تغير الحالة المزاجية، وتعتبر هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم دليلاً على أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة في الحياة اليومية بتأثيرها على الحالات الفسيولوجية والنفسية. 

وجاءت نتائج الدراسة، بعدما قيم الباحثون العلاقة بين تأثيرات تغير الحالة المزاجية للشوكولاتة الداكنة و ميكروبات الأمعاء، وذلك عن طريقة تحليل براز المشاركين؛ حيث أظهرت عينات البراز أن التنوع البكتيريا المعوية كان أعلى بشكل ملحوظ في مجموعة الكاكاو بنسبة 85 في المائة مقارنة بالمجموعات الأخرى.

ووجدت الدراسة أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة يقلل بشكل كبير من حالات المزاج السلبي في الشوكولاتة التي تحتوي الكاكاو بنسبة 85 في المائة، ولكن ليس في الشوكولاتة التي تحتوي على الكاكاو بنسبة 70 في المائة.

وأظهرت العديد من الدراسات ، أن انخفاض التنوع البكتيري يزيد من القابلية للإصابة بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء واضطراب الاكتئاب الشديد واضطراب القلق.

الشوكولاتة الداكنة المزاج تحسين المزاج الأمعاء التغيرات الميكروبية السرطان الخرف ألتهاب المفاصل السكتة الدماغية

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