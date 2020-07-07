في يومها العالمي.. 5 فوائد صحية لتناول الشوكولاته الداكنة

يحتفل العالم في 7 يوليو من كل عام باليوم العالمي للشوكولاته، حيث بدأ هذا التقليد منذ عام 2009، ومن خلال التقرير التالي نستعرض فوائد الشوكولاته الداكنة.





1- تحسن صحة القلب

الشوكولات ه الداكنة جيدة لتدفق الدم والشرايين، مما يساعد قلبك على الأداء الجيد، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الشوكولاتة يمكن أن تخفض مستويات ضغط الدم المرتفع أيضًا.





2- ضبط الكوليسترول

يمكن للشوكولاته الداكنة أن تقوم بعمل جيد لتقليل الكولسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد في جسمك . تناول 2-3 قطع من الشوكولاتة الداكنة كل يوم مفيد لصحتك بشكل عام.





3- الحد من الإصابة بالسكتات الدماغية

تشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إذا كان الشخص يستهلك الشوكولاتة الداكنة باعتدال، بما أن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر.





4- فقدان الوزن

يمكن أن يساعد تناول الشوكولات ه الداكنة في استقرار الشهية والسيطرة عليها ، مما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة وبالتالي تعزيز فقدان الوزن الصحي .





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5- تعزيز الدورة الدموية