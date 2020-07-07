AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في يومها العالمي.. 5 فوائد صحية لتناول الشوكولاته الداكنة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:02 م
5 فوائد صحية لتناول
5 فوائد صحية لتناول الشوكولاته الداكنة
Advertisements
حياة عبد العزيز
يحتفل العالم في 7 يوليو من كل عام باليوم العالمي  للشوكولاته، حيث بدأ هذا التقليد منذ عام 2009، ومن خلال التقرير التالي نستعرض فوائد الشوكولاته الداكنة.

1- تحسن صحة القلب 
الشوكولاته الداكنة جيدة لتدفق الدم والشرايين، مما يساعد قلبك على الأداء الجيد، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الشوكولاتة يمكن أن تخفض مستويات ضغط الدم المرتفع أيضًا.

2- ضبط الكوليسترول 
يمكن للشوكولاته الداكنة أن تقوم بعمل جيد لتقليل الكولسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد في جسمك . تناول 2-3 قطع من الشوكولاتة الداكنة كل يوم مفيد لصحتك بشكل عام.

3- الحد من الإصابة بالسكتات الدماغية 
تشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إذا كان الشخص يستهلك الشوكولاتة الداكنة باعتدال، بما أن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر.

4- فقدان الوزن 
يمكن أن يساعد تناول الشوكولاته الداكنة في استقرار الشهية والسيطرة عليها ، مما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة وبالتالي تعزيز فقدان الوزن الصحي .

اقرأ ايضًا:

5- تعزيز الدورة الدموية  
تشير الدراسات إلى أن الكاكاو يمكن أن يعزز الدورة الدموية في الدماغ مما يؤدي إلى أداء أفضل ويمكن أن يحافظ على تنبيه واحد لبضع ساعات، يمكن أن يساعد تناول الشوكولاته الداكنة في تحسين مستويات الإدراك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحمى من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخوخ؟

لا تتخلص من القشور .. تعرف على فوائد التفاح البلدى

في اليوم العالمي لها.. 8 حقائق عن الشوكولاتة لم تتعرف عليها من قبل

ترشيحاتنا

النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع

المقاولون العرب لصدى البلد: طاهر محمد أهلاوي لمدة 5 مواسم.. تفاصيل العقد

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

صفقة مهمة لمستقبل الأهلى.. أرقام طاهر محمد قبل اانضمامه رسميا للقلعة الحمراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. 5 فوائد صحية لتناول الشوكولاته الداكنة

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

آخرها الطاعون الدبلي .. 7 أمراض تهدد البشرية من بداية 2020