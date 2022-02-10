عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها 200 رقم أردني.. شركة التجسس الإسرائيلية اخترقت 8000 هاتف عالمي

شركة التجسس الاسرائيلية
شركة التجسس الاسرائيلية اخترقت 8000 هاتف

قال أردنيون إن هواتفهم النقالة (ايفون) تعرضت للاختراق من قبل شركة إسرائيلية وأن شركة آبل اشعرتهم بذلك لأخذ الحيطة والحذر.


وكانت شركتان إسرائيليتان اخترقتا 8000 هاتف خلوي بينها 200 رقم أردني تم مراقبتها حسب معلومات حصرية وصلت لـ "وكالة عمون الإخبارية" الأردنية من مصدر إعلامي بارز يعمل في وكالة أنباء عالمية في واشنطن .

رئيس وزراء إسرائيل يطلب من بايدن عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران

إسرائيل تسجل 67 حالة وفاة و36 ألف إصابة بـ كورونا


ومن بين الهواتف المستهدفة الديوان الملكي واللجنة الاولمبية والعين البارز مصطفى حمارنة والناشطة هالة عاهد والاعلامية ديما علم فراج من الاردن وزوجة جمال خاشقجي التي تم التحقيق معها في احد المطارات العربية وغيرها.


وأعلنت المحامية عاهد انها تلقت إخبارًا بتعرض هاتفها للاختراق كذلك اعلم السياسي البارز حمارنة عمون انه تلقى بالفعل اشعارا من الشركة المصنعة للهاتف باختراق هاتفه بشكل متواصل من شهر شباط الماضي الى 23 تشرين الثاني 2021.. وقال ان الانتهاك شمل الارقام والصور والواتس اب والتطبيقات والرسائل النصية والبريد الالكتروني..!


وتحقق لجان الامن الداخلي في البرلمان الاسرائيلي في صدقية النبأ وتفاصيلة ومن المستفيد من العملية ولحساب من ، حيث يعتقد ان الشرطة كانت تخدم جهة سياسية اسرائيلية في عهد نتنياهو.
وقال المصدر الامريكي الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـ"عمون" الاردنية انه لا يعلم ان كان البرنامج الاسرئيلي "بيغاسوس" قد تعاون مع جهات محلية ساهمت مع تل ابيب في الاختراق.


وكانت قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة آبل (Apple) في الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية اختراق هواتف آيفون في عام 2021 بحسب تقرير لوكالة رويترز.


وقالت المصادر إن شركة "كوا دريم" (Qua dream) -وهي شركة أصغر حجما وأقل شهرة من "إن إس أو"- تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات.


واكتسبت الشركتان المتنافستان في العام الماضي شهرتهما بقدرتهما على اختراق هواتف آيفون عن بعد، وفقا لما قالته المصادر، وهو ما يعني أن بإمكان الشركتين تعريض هواتف شركة آبل للخطر دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة.


وقال خبير إن استخدام الشركتين أسلوبا واحدا متطورا يعرف باسم "زيرو كليك" (Zero-click) يثبت أن الهواتف أكثر ضعفا أمام أدوات التجسس الرقمي الفعالة.


وقال ديف آيتل الشريك في شركة "كوردسيبس سيستمز" (Cordispaces Systems) المتخصصة في الأمن السيبراني "الناس يريدون الاعتقاد بأنهم آمنون، وشركات الهواتف تريد منك الاعتقاد بأنها مأمونة، وما أدركناه هو أنها ليست كذلك".


ويعتقد خبراء يعكفون على تحليل اختراقات مجموعة "إن إس أو" وشركة "كوا دريم" منذ العام الماضي أن الشركتين استخدمتا أساليب برمجية متشابهة جدا تعرف باسم "فورسد إنتري" (Forced Entry) في اختراق هواتف آيفون.


وذكر التقرير أن المحللين أبدوا اعتقادهم بأن أساليب الشركتين في الاختراق متشابهة لأنهما استغلتا ثغرات واحدة في منصة التراسل الفوري الخاصة بشركة آبل، واستخدمتا أسلوبا متشابها في زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة المستهدفة.


متحدثة باسم "إن إس أو" قالت إن الشركة "لم تتعاون" مع "كوا دريم"
وبحسب التقرير، لم تفلح محاولات الوصول المتكررة إلى "كوا دريم" للتعليق على المعلومات، وأرسلت رويترز رسائل إلى مديريها التنفيذيين وإلى شركاء لها في أعمالها.


والأسبوع الماضي، زار مراسل من رويترز مكتب الشركة في ضاحية رامات جان في تل أبيب ولم يرد أحد على جرس الباب، كذلك لم يرد محامي الشركة على رسائل موجهة له، وامتنع متحدث باسم آبل عن التعليق على "كوا دريم" أو قول ما إذا كانت الشركة تنوي أخذ أي خطوات في ما يتعلق بهذه الشركة.


وقال مصدران مطلعان إن التشابه بين أسلوبي الشركتين في الاختراق كان شديدا حتى أن برمجيات التجسس الخاصة بهما أصبحت عديمة الفائدة عندما أصلحت آبل الثغرات في سبتمبر 2021.


وقالت متحدثة باسم "إن إس أو" إن الشركة "لم تتعاون" مع "كوا دريم"، لكن "صناعة الاستخبارات السيبرانية تواصل نموها السريع عالميا".


وقد رفعت آبل دعوى على مجموعة "إن إس أو" في نوفمبر الماضي، واتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات في ما يخص هواتفها، ولا تزال القضية في مراحلها الأولى.


وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني.


غير أن منظمات حقوقية وصحفيين أثبتوا مرارا أن هذه البرمجيات تستخدم في الاعتداء على المجتمع المدني وتقويض المعارضة السياسية والتدخل في الانتخابات.

التجسس إسرائيل تل أبيب هاتف عالمي 8000 اردني

ترشيحاتنا

حكم حلق اللحية بالفتلة والأخذ من شعر الحاجبين للرجال

بينها 200 رقم أردني.. شركة التجسس الإسرائيلية اخترقت 8000 هاتف عالمي

هل يجوز إعطاء الزكاة لبنات الأخت .. اعرف الضوابط الشرعية والمستحقون

صندوق تحيا مصر: المبادرة الرئاسية نور حياة تستقبل 7 آلاف مواطن خلال يومين|صور

بالمستندات .. مخالفات البطولة العربية تطارد هشام مصباح في اتحاد الجودو

رغم إعلان كوت ديفوار.. الاتحاد الجزائري ينفي نقل بطولة أمم إفريقيا للمحليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

ننشر لينك نتيجة الإعدادية في الإسكندرية .. اعرفها الآن

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

لعبة وقلبت بجد.. الكُتاب يستخدمون الأغلفة الموازية للترويج لمؤلفاتهم في المعرض

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

فيديو

«منوّر يا سير».. مداخلة مجدي يعقوب «المزيف» تثير موجة سخرية وغضب «فيديو»

رحلة حول العالم.. "التعليم" تصدر قرارات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني

بعد ظهوره بشواطئ الغردقة.. كل ما تريد معرفته عن القاتل الكاذب وكيف تتعامل معه؟ "فيديو"

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ