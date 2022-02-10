محافظ الفيوم يتابع أعمال حملات النظافة والتجميل بنطاق المدينة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال حملات النظافة العامة، والتجميل التي انطلقت صباح اليوم بشكل متزامن بجميع أحياء المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

شملت الجولة التفقدية شوارع أحمد شوقي، وجمال عبد الناصر، والنبوي المهندس، وسعد زغلول، حيث تفقد المحافظ حملات النظافة العامة التي تشمل كنس الشوارع، وغسيل وصيانة وطلاء الأرصفة، وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة العامة، ورفع الإعلانات المخالفة من الشوارع، حيث تم تقسيم الحملة إلى 4 فرق عمل، كل فريق يستهدف شوارع وميادين أحد أحياء مدينة الفيوم، لإنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

خلال تجوله سيرا على الأقدام لمتابعة سير العمل بداية من شارع أحمد شوقي مرورا بشارعي جمال عبد الناصر والنبوي المهندس، وصولا إلى شارع سعد زغلول، وجه محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة، وصيانة الأرصفة المتهالكة بمختلف الشوارع، كما وجه المحافظ بسرعة رفع الإعلانات التالفة والمخالفة من شوارع جمال عبد الناصر والنبوي المهندس وسعد زغلول، ورفع الإعلانات والملصقات من على حوائط نقابة الزراعيين، حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري، وكذلك تكليف الشركة المسئولة عن تركيب إشارة المرور بمنطقة المسلة، بإصلاح الرصيف المتضرر من تركيب الإشارة.

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