صحة كفر الشيخ تستعد لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

تستعد مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار «من حقك تنظمى»، والتى ستبدأ يوم 13 فيراير حتى 24 من الشهر الجاري.



وقالت الدكتورة ناجا عاطف، مدير إدارة تنظيم الأسرة بكفر الشيخ، إنه تم عقد اليوم الخميس الاجتماع التحضيرى للحملة مع أطباء النساء والتوليد، لافتة إلى أن الحملة مقسمة لمرحلتين على مستوى الإدارات الصحية.

وتابعت، وتشمل المرحلة الأولى؛ إدارات بيلا وفوة وسيدى سالم وسيدى غازى ودسوق ومطوبس، والمرحلة الثانية؛ الحامول وبلطيم وكفرالشيخ والرياض وقلين.

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