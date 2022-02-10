الموجة الخامسة.. الصحة تحذر: ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر في الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مازال لدينا ارتفاع كبير في معدلات الإصابات المجتمعة ولكن لا توجد نفس نسبة الارتفاع في معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات والرعاية المركزة".

وأشار: "تخطينا 43% من تطعيم الفئات المستهدفة"، موضحا: "شدة الإصابة بمتحور أوميكرون اقل من شدة الإصابة بالمتحور دلتا".

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، : "الذين يعانون من نقص في الجهاز المناعي عليهم الذهاب سريعا إلى المستشفى فور الإصابة حتى يكونوا تحت إشراف طبي مباشر".

لافتا: "أما فيما يخص باقي المواطنين الذين ليس لديهم أمراض مزمنة ويلتزمون بالعزل المنزلي عليهم الاتصال بالأرقام التي حددتها وزارة الصحة حتى يحصلوا على الاستشارة الطبية الصحيحة في منزلهم".