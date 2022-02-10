اذهب للمستشفى فورا.." الصحة" توجه نداء عاجلا لأصحاب العزل المنزلي.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية تخطت تطعيم 43% من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا، معقبا: "تخطينا 43% من تطعيم الفئات المستهدفة".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المواطنين الذين ليس لديهم أمراض مزمنة ويلتزمون بالعزل المنزلي عليهم الاتصال بالأرقام التي حددتها وزارة الصحة حتى يحصلوا على الاستشارة الطبية الصحيحة في منزلهم".

وأوضح: "الذين ليس لديهم عوامل خطورة هناك أعراض تحتاج إلى ترك العزل المنزلي والتوجه إلى المستشفى فورا، هي ارتفاع مستمر في درجة الحرارة لا يستجيب للمخفضات أو وجود صعوبة في التنفس، ومنها أعراض الجهار التنفسي الشديدة، أو انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92".

وقال: "وجود متلازمة ما بعد الكورونا ليس لها علاقة بتليف الرئة"، موضحا: "تليف الرئة تأتي نتيجة الإصابة الشديدة التي تحدث في الرئة وهي كانت أكثر في الموجات السابقة لكورونا"، لافتا أن متلازمة ما بعد كورونا تعني الإصابة بعد 3 أشهر من ظهور الأعراض وتستمر هذه الأعراض لمدة شهرين ولا يمكن نسبة هذه الأعراض لسبب طبي ظاهر".