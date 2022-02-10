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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ألفا روميو تكشف النقاب عن أحدث SUV "تونالي 2023" الجديدة.. صور

الفا روميو تكشف النقاب
الفا روميو تكشف النقاب عن احدث SUV " تونالي 2023" الجديدة ..

تقدم شركة الفا روميو الايطالية حزمة عالية الأداء من السيارات القوية داخل الأسواق العالمية، مثل النسخة جوليا وجوليتا، والسيارة الرياضية ستلفيو، بينما يعزز الصانع الايطالي من تواجده عبر نسخة جديدة وهي السيارة تونالي موديل 2023.

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الفا روميو تكشف النقاب عن احدث SUV " تونالي 2023" الجديدة

الفا روميو تكشف النقاب عن احدث SUV " تونالي 2023"

تعتمد السيارة الفا روميو تونالي موديل 2023 على تصميم خارجي يجعلها تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بينما تظهر وهي ترتكز على جنوط رياضية من تصميم هندسي مميز، وعلبة مكابح باللون الأحمر، إلى جانب منظومة الشبكات الأمامية الثلاثية المميزة.

الفا روميو تكشف النقاب عن احدث SUV " تونالي 2023" الجديدة

أما عن الأداء الميكانيكي فزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات مقترن بشاحن توربيني سعة 1300 سي سي، مع نظام هايبرد PHEV Q4 AWD، و بطارية ليثيوم أيون بقوة 15.5 كيلو وات/ساعة، مع محرك كهربائية 90 كيلووات، وبهذه القدرات تنتج قوة قدرها 272 حصانا، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

الفا روميو تكشف النقاب عن احدث SUV " تونالي 2023" الجديدة

كما تضم السيارة الفا روميو تونالي موديل 2023 محرك بسعة 2000 سي سي تيربو Q4 AWD رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 256 حصانا، بالاضافة إلى مجموعة نقاط تتعلق بالسلامة ومنها، خاصية تحديد المسارات، ورصد ومتابعة النقاط العمياء، مع مكابح طواريء، والتعرف على الاشارات المرورية، ومثبت سرعة تكيفي، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية.

الفا روميو تكشف النقاب عن احدث SUV " تونالي 2023" الجديدة

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة الفا روميو تونالي موديل 2023 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع شاحن لاسلكي، ونظام صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

الفا روميو تكشف النقاب عن احدث SUV " تونالي 2023" الجديدة
الفا روميو تونالي تقنية الفيديو SUV الفا روميو الايطالية

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