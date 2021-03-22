سعر و مواصفات الفا روميو جوليا 2021 في مصر .. صور

طرحت مؤخرا شركة الفا روميو عملاق صناعة السيارات الايطالية سيارتها جوليا 2021 alfa romeo giulietta في مصر بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي 4 سلندر بقوة اجمالية 200 حصان وبعزم دوران 300 نيوتن متر يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 6.7 ثانية مع سرعة قصوى تتجاوز 230 كم في الساعة .





تأتي الفا روميو جوليا 2021 alfa romeo giulietta بعجلات 18 بوصة مع لمسات رياضية متنوعة داخليًا وخارجيًا بما في ذلك لمسات ألومنيوم في الداخل وشاشة 7 بوصة وتدفئة في عجلة القيادة المغلفة بالجلد الفاخر لتعطي احساس بالفخامة .





الفا روميو جوليا 2021 alfa romeo giulietta متاحة في السوق المصري بثلاث فئات تشمل الفئة بريميوم والفئة سوبر والفئة فيلوتشي ويتوفر للسيارة العديد من وسائل الامان وحساسات المطر ورصد الضغط في الاطارات وفرش جلدي للمقاعد وتعديل للمقاعد الأمامية مع خاصية الذاكرة و مزودة بايرباج أمامي وجانبي وفرامل ABS وEBD مع نظام للتحكم في الجر وفرامل طواريء ومساعد للتحذير من الخروج من الحارة المرورية.





السيارة الفا روميو جوليا 2021 alfa romeo giulietta تأتي بطول يبلغ 4.6 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.4 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.8 متر وحقيبة خلفية تتسع الي 480 لتر ، تزداد في حالة طي المقاعد الخلفية للسيارة .









الفا روميو جوليا 2021 alfa romeo giulietta في مصر





الفا روميو جوليا 2021 alfa romeo giulietta أول فئة بريميوم بسعر 720.000 جنيه .

الفا روميو جوليا 2021 alfa romeo giulietta ثاني فئة سوبر بسعر 820.000 جنيه .

الفا روميو جوليا 2021 alfa romeo giulietta ثالث فئة فيلوتشي بسعر 920.000 جنيه .



