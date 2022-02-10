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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لونا.. صور

روان بن حسين وابنتها
روان بن حسين وابنتها

كشفت الفنانة والفاشنيستا الكويتية روان بن حسين عن التجهيزات غير العادية لحفل عيد ميلاد ابنتها، لونا،  وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشرت روان بن حسين مجموعة من الصور أظهرت استعدادها لحفل عيد ميلاد ابنتها بمجموعة من الديكورات اللافتة التي تنوعت ما بين البالونات والعرائس الكبرى على طريقة ديزني،  وعلقت "لا اصدق ان طفلي سيصبح عامين هذا يجعلني عاطفيا جدا".


كانت روان بن حسين كشفت عن هوية زوجها عقب ولادة ابنتها وذلك بعد فترة من إخفائه، ليتبين أنه رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف الذي جمعته بها قصة حب منذ عدة شهور، ثم حدث بينهما خلاف تسبب في انفصالهما، وذلك قبل أن تكتشف خيانته  لها التي تسببت في نقل مرض الورم الحليمي لها.

 

وطرحت الفنانة روان بن حسين، فى يناير الماضي أغنية "Adios " باللهجة المغربية بمشاركة الفنان دافي، من كلمات يونس آدم ودافي، ألحان أميرة زهير وتوزيع بلال افريكانو ودي جاي بيتر. 


الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد بصورة مبهرة وراقصة تناسب أجواء الأغنية الراقصة والمفعمة بالحياة.


كما طرحت الفنانة الكويتية ​روان بن حسين في سبتمبر الماضي ​أغنية جديدة لها بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.

يذكر أن الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 


أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.


روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.

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الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عيد ميلاد ابنتها ابنتها لونا روان بن حسين حفل عيد ميلاد الفنانة الكويتية

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