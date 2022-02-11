جلستان بحثيتان ضمن فعاليات مؤتمر التمكين الثقافى لأصحاب الهمم

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، جلستين بحثيتين ضمن فعاليات مؤتمر التمكين الثقافى لذوى الإحتياجات "دور مؤسسات المجتمع فى حماية وتمكين ذوى الإحتياجات الخاصة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا" فى دورته الثانية عشر، والتى يترأسها د. مسعد عويس؛ بحضور الباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وتنفذها الإدارة العامة للتمكين الثقافى بمركز الجيزة الثقافى بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان.



تضمنت الجلسة البحثية الأولى التى أدارها د. جمال شفيق، بحث بعنوان "التأثيرات النفسية لوباء فيروس كورونا على ذوى الإحتياجات الخاصة وممارسات مواجهتها" للدكتور الفرحاتى السيد، محددًا سبع مجالات للتأثير النفسي على ذوى الإعاقة، وسبل المواجهة المتمثلة فى التشريعات القانونية والثقافية.

بالإضافة لبحث بعنوان "تصور مقترح للإحتياجات التربوية لمعالجة نماذج من مشكلات المكفوفين لتحسين جودة الحياة لديهم فى ظل أزمة كورونا" للدكتورة عزة ممدوح، التى حددت أربعة محاور للآثار السلبية التى ترتبت على جائحة كورونا لدى فئة المكفوفين وهى "النفسية، الإجتماعية، الإقتصادية، التعليمية".

وفى بحث للدكتور عثمان عرفات بعنوان "دور التحول الرقمى فى تقديم الخدمات لذوى الإحتياجات الخاصة فى ظل جائحة كورونا" أشار إلى كيفية عمل منصة رقمية كاملة لتقديم الخدمات بشكل إلكترونى لذوى الإحتياجات الخاصة.

كما تضمنت الجلسة بحث رابع بعنوان "التحديات الصحية التى تواجه الأطفال ذوى الإعاقة خلال جائحة فيروس كورونا" للدكتورة حنان عبد الله، والتى تشير فيه إلى التحديات التى تواجه الأطفال من ذوى الإعاقة خلال جائحة كورونا ومن أهمها إساءة المعاملة البدنية والعاطفية، إهمالهم وتقليص الإشراف عليهم، وخطر الإصابة بحوادث منزلية.



وفى الجلسة البحثية الثانية قدمت د. زكية عبد القادر بحث بعنوان "متطلبات بناء قدرات المنظمات الأهلية العاملة فى مجال رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة فى إدارة العمل أثناء أزمة كورونا" محددة بعض تلك المتطلبات فى الإمكانيات "البشرية، المادية، التكنولوجيا، السياسة العامة للمنظمة"، كما قدم الباحث حسين عاشور بحث بعنوان “التحديات الجديدة التى تواجه ذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم فى ظل تداعيات جائحة كورونا”.

وأكدت أن الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لمواجهتهم صعوبات فى تطبيق إجراءات تدابير النظافة الأساسية، وتطبيق التباعد الإجتماعي، زالوصول إلى معلومات مناسبة لهم عن فيروس كورونا.