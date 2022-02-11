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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم عنيف .. رجل يخرج من فم فرس النهر بـ ذراع واحد

صدى البلد

قال رجل تعرض للهجوم والابتلاع تقريبًا من قبل فرس نهر عدواني أثناء تجديفه في زيمبابوي إن الهجوم جعله يبدو وكأنه قطعة كباب في فم فرس النهر.

كان "بول تمبلر" يعمل كمرشد لرحلات السفاري بالزورق في دولة إفريقية وكان يقوم برحلة هادئة حتى صادف حزبه قطيعًا من أفراس النهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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بعد مراقبة المخلوقات الهائلة لفترة من الوقت، تحول الأمر إلى صراع شرس حيث جعل فرس النهر خطًا مباشرًا للقافلة وألقى زميل بول المرشد من زورقه.

بعد إرسال عملائه إلى الشاطئ القريب ، حاول “بول” إنقاذ صديقه وعندها ساءت الأمور، وفي حديثه إلى 7 News ، شرح بولس اللحظة الرهيبة التي استقر فيها ذراعه في فم فرس النهر.

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قال: “عندما كادت أصابعنا تلمس المياه ، انفجرت فجأة وأصبح هناك ظلام دامس، لأجد من خصري إلى أعلى في فم فرس النهروأخرج من فمه بـ يد واحدة ، ويمكنني أن أشعر بالشعيرات على أنف فرس النهر”.

وصف بول فم فرس النهر برائحته مثل 'البيضة الفاسدة' وقال إنه تمكن من تحرير نفسه فقط من خلال التمسك بالأنياب والتلوي، لم تكن تلك نهاية المواجهة المروعة ، حيث عاد فرس النهر من أجله وألقى به "مثل دوامة" في الهواء.
 

الهجوم تجديفه

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