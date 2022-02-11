شقيق الراحل علاء ولي الدين: أخي لم يصبح نجما إلا بعد وقوفه أمام الزعيم

قال معتز ولى الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين: إن شقيقه رحل منذ 19 عامًا، ولكنه موجود بأعماله الجميلة وسيرته العطرة.

وأضاف شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن “علاء من صغره يقوم بتجميع أولاد الجيران، لمشاهدة أفلام كانت تعرض فى الثالثة عصرًا، ويقوم بتجسيد شخصية البطل فى الأفلام التى يشاهدها على التلفزيون، وأولاد الجيران كانوا يجسدون باقى النجوم”.

ولفت إلى أن الراحل كان مغرما بالفن، وكان يجب دور الراحل محمود المليجي، وأكد أن الأسرة لم ترفض أن يدخل الراحل مجال الفن، ولكن وصية والده قبل الوفاة استكمال التعليم، وبعد ذك يفعل ما يريد، و بالفعل حصل على الشهادة الجامعية ودخل مجال الفن.

وأشار إلى أن نجله فى بداية دخوله المجال تم رفضه، ولكن بعد ذلك حدث اتصال من والدته بـ العظيم الراحل نور الدمرداش، وتم تشغيل علاء فى دور مساعد ثالث مخرج، وبعد ذلك دخل فى المجال، بالتدريج.

وأوضح أنه بعد العمل مع الزعيم عادل أمام أصبح علاء نجما كبيرا، والجميع أصبح يعرف شخصية علاء، وجاءت بعد ذلك أدوار البطولة.

وكشف أن محمد هنيدي، كان ومازال من أكثر الفنانين المقربين لـ الراحل، ولـ أسرة الراحل بعد الوفاة، وأكد أن هنيدي حتى اليوم يتواصل معهم.

وأوضح أن شقيقه كان يجب الأكل، ولم يخجل يومًا من سمنته، وكان يرفض عمل أى ريجيم.

وتابع :" أن شقيقه قبل الوفاة كان يقول دائمًا أنه سيموت صغيرًا وذلك لـ إصابته بـ سكر، مشكلات فى الشرايين، وضغط".

ورد على سؤال :" لماذا لم تفكر فى التمثيل" وقال إن التمثيل موهبة، ولكنه لا يمتلك الموهبة".