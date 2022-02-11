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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: توظيف 225 شاباً بشركة مواد غذائية في بورسعيد

صدى البلد

عقدت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، مقابلات ملتقى توظيف بحضور ٢٢٥ شاباً وفتاة بمختلف المهن والتخصصات تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجال التشغيل والتدريب في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وافتتح السيد السنجابى مدير المديرية ملتقى التوظيف بحضور مصطفى الجندى مسؤول التنظيم والموارد البشرية بشركة أولاد رجب ، مشيداً بإقبال الشباب فى ملتقى التوظيف ورغبتهم في الحصول على وظيفة مناسبة ومشاركتهم فى الاستثمار بمحافظة بورسعيد قاطرة التنمية .

وأكد مدير المديرية أن توجيهات وزير القوى العاملة ضرورة توفير فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى وإدراجها ضمن أولويات عمل المديريات ،بهدف زيادة نسب التشغيل فى سوق العمل لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلي أنه تقدم للمقابلات الشخصية ٢٢٥ شاباً وفتاة وقاموا بتحرير استمارات طلب التوظيف ، وتم قبول ٦٠ من المتقدمين ، وسيتم اختيار ٧٠ في المهن الفنية ، وتم توجيههم لاستكمال الأوراق المطلوبة تمهيدا لتوقيع العقود، كما سيتم بحث باقى الطلبات ، وعقد لقاء آخر استكمالاً للملتقى فى الأسبوع القادم لتحديد المهن والوظائف التي لم يتم استيفاء المتقدمين لها.

وتشكلت لجنة تلقي وبحث الطلبات من رانيا ماهر مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وإيمان شلبى  مدير العلاقات العامة، ومسؤول التنظيم والموارد البشرية بشركة أولاد رجب.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بورسعيد ملتقى توظيف بدء مقابلات ملتقى التوظيف 225 شابا شركة للمواد الغذائية

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