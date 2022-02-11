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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يسعى للثأر من رين في الدوري الفرنسي.. الليلة

فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره رين، اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى  فريق باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني ماوريسيو بوتشيتينو للثأر من رين بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وقطع خطوة جديدة نحو استعادة لقب الليج 1.

كان فريق باريس سان جيرمان خسر أمام رين بهدفين دون رد، في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الفرنسي.

وخاض فريق باريس سان جيرمان 23 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي حتى الآن، فاز في 17 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر في مناسبة وحيدة.

وتعد مباراة رين، البروفة الأخيرة لفريق باريس سان جيرمان، قبل موقعة ريال مدريد المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يطمح فريق رين في تأكيد تفوقه على باريس سان جيرمان، بخطف الثلاث نقاط منه، واقتحام المربع الذهبي.

 

ترتيب باريس سان جيرمان ورين:

 

يتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما رين في المركز الخامس بـ 37 نقطة.

رين باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ريال مدريد دوري ابطال أوروبا

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