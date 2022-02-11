العراق.. انطلاق مشاورات تعزيز العلاقات مع أذربيجان

عقد العراق وأذربيجان الجولة الأولى من المشاورات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ين البلدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، إن "الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيَّة نزار الخيرالله ترأس اجتماعات الجولة الأولى من المُشاورات السياسيّة بين الجانبين العراقيّ والأذربيجاني والتي انعقدت في باكو بتاريخ 2022/2/9، فيما ترأس وكيل وزارة الخارجيَّة الأذربيجانيّة فارز رضاييف المشاورات عن بلاده"، لافتا الى انه "جرى خلال الاجتماع بحث تطوير آفاق العلاقات الثنائيَّة في مُختلف المجالات، السياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والثقافيّة بين البلدين".

واضاف أن "الجانبين تطرقا إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصاديّة والسياحيّة والتبادل التجاريّ بين البلدين، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التى تواجه البلدين، كما ناقشا عمق العلاقات التاريخيّة بين الشعبين الصديقين، فضلاً عن التعاون والتنسيق في مجال العلاقات متعددة الأطراف، وبحثا تطورات الوضع الإقليميّ والدوليّ".

وتابع أنه "جرى خلال الزيارة اللقاء بعددٍ من المسؤولين الأذربيجانيين في مقدمتهم جيهون بايرموف وزير الخارجيَّة وحكمت حاجييف مُساعد رئيس الجُمهوريّة لشؤون السياسة الخارجيَّة، وصمد سيدوف رئيس لجنة العلاقات الخارجيَّة في البرلمان".