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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ 20 فبراير.. تفاصيل البرنامج 12 للدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كليات جامعة حلوان، لإطلاق العديد من الورش والدورات التدريبية ضمن الأنشطة الطلابية لإجازة منتصف العام الدراسي، إضافة إلى إطلاق الجامعة عدة معسكرات بنشاط الجوالة بجانب مسابقات رياضية.

 

وأعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، عن بداية دورة الدراسات الحرة فى الفترة من الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ إلى الخميس ١٦يونيو ٢٠٢٢.


ونوهت الكلية بأن الدراسة بالدورة ١٢ أسبوعا، ٦ أسابيع قبل رمضان، وتوقفت فى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك  ثم استكمال ٦ أسابيع بعد رمضان، عدا ورش الرسم الخارجى فى دورة أساسيات الرسم والجرافيك.


ولكل دورة من دورات الدراسات الحرة عدة اختبارات، حيث إن هناك اختبار تحديد المستوى للقبول بدورتين بقسم التصوير، أما عن بقية الدورات بدون اختبار.


وتشمل الدراسات الحرة فى أقسام التصوير والجرافيك والنحت:

قسم التصوير
دورة أساسيات التصوير
دورة التصوير الزيتى المستوى الثانى
دورة مبادئ التصوير الجداري

قسم الجرافيك 
دورة الرسم واساسيات الجرافيك

قسم النحت 
دورة النحت العام والعرائس

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كما فد اطلقت  وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، خلال إجازة نصف العام، عن تنظيم برنامج تدريبي عن  “صناعة الكاريزما ولغة الجسد" وتستمر ، حتى الخميس 17 فبراير 2022م، بمدرج 8 أ بالحرم الجامعي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر عبد المنعم، مدير الإدارة.

وتتضمن محاور الدورة فيما يخص الكاريزما، مفهومها ونشأتها وتطورها وأهميتها وأنواعها، والفرق بين كاريزما القائد والزعيم والنجم والمدير، وكيفية صناعة الشخصية الكاريزمية، وعلاقة الكاريزما بلغة الجسد، والكاريزما التراكمية والثقة بالنفس، وعلاقة الكاريزما بالثقة بالنفس، والكاريزما الموقفية، والكاريزما الفطرية والمكتسبة، وخصائص الشخصية الكاريزمية، وقياس الشخصية الكاريزمية، وبناء الكاريزما، والكاريزما الإعلامية، وأسرار الكاريزما، وحرية الإعلام بين كاريزما الإعلامى وسحر التقنيات، وتأثير الكاريزما الإعلامية فى الجمهور.

‎وفيما يخص لغة الجسد، تتضمن تعريف لغة الجسد والاتصال الفعال، ومفهومها وأهميتها، والنشأة والتطور، وثقافة لغة الجسد وفوائدها واستخداماتها، ونماذج وتطبيقات في لغة الجسد، والإيماءات الجسدية والإشارات وتطبيقات وأسئلة، والمسافات بين الأشخاص في المواقف المختلفة، ومحاذير المسافات، والمصافحة والابتسامة ولغة العيون، وأنواعها وقراءة الآخرين أثناء المقابلة، ولغة الجسد والإعلام وتأثيرها على الإعلاميين والسياسيين والجمهور، وورشة عمل وتطبيقات عملية.

جامعة حلوان برنامج جامعه الدراسة حلوان الرسم كلية الفنون الجميلة الفنون الجميلة

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