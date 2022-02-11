عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خطبة الجمعة من المنوفية.. الإسلام حثنا على الصلح بين الأزواج.. الله وصف الزواج بالميثاق الغليظ لصعوبة هدمه.. الطلاق كلمة صغيرة تخرب البيوت وتروع القلوب| فيديو

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة

الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بالأوقاف يلقي خطبة الجمعة من المنوفية

- الإسلام حثنا على الصلح بين الأزواج

- الله وصف الزواج بالميثاق الغليظ لصعوبة هدمه

- الطلاق كلمة صغيرة تهدم البيوت وتروع القلوب

 

نقل التليفزيون المصري، بثا مباشرًا لشعائر خطبة الجمعة والصلاة، من محافظة المنوفية.

وأدى الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، شعائر خطبة وصلاة الجمعة اليوم، الموافق 11 من فبراير 2022، الجمعة الثانية من شهر رجب لعام 1443هـ، وذلك تحت عنوان: "مخاطر الطلاق" بالمسجد الكبير مجريا أشمون المنوفية.


قال الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن الإسلام حثنا على رأب الصدع عند اختلاف الأزواج وأرشدهما إلى الصلح، بواسطة رجل من أهله ورجل من أهلها.

وأضاف أشرف فهمي، خلال خطبة الجمعة من المسجد الكبير بقرية "مجريا" بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، متحدثا عن "مخاطر الطلاق"، أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز "إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا".

وأشار إلى أن هناك من المميزات تجعل الزوجين يبقيان على الحياة الزوجين، بما فيها من أمن واستقرار ومودة ورحمة وأولاد، وإذا نظر كل شريك إلى جوانب الخير في شريكه، فهذه دعوة لكل زوج أن يبحث عن مواطن الخير في الطرف الآخر.

وذكر أن الرجل لو كره خلقا من المرأة فهناك الكثير من المميزات على الجانب الآخر فيها، وكذلك المرأة لو كرهت خلقا من الرجل، فهناك الكثير من المميزات في الجانب الآخر.

وتابع: القرآن الكريم بين أن الصبر على الخلق السيئ من الرجل أو المرأة فهناك الخير الكثير قد يكمن في هذا الأمر نفسه ، لقوله تعالى "فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا".

وأوضح، أن سيدنا عمر بن الخطاب، دخل عليه رجل يشكو حال زوجته، وقبل أن يتحدث سمع الرجل صوت زوجة عمر مرتفعا، فهم وخرج من البيت، فنادى عليه عمر : يا رجل لماذا خرجت ولم تقضي حاجتك؟ فقال: سمعت زوجة أمير المؤمنين ترفع صوتها عليه وجئت لأشكو إليك ارتفاع صوت زوجتي، فقال له أمير المؤمنين: يا رجل إنها زوجتي طاهية لطعامي غاسلة لثيابي مربية لأولادي، فإذا ارتفع صوتها أفلا أتحملها؟

وقال الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن الإسلام جعل للحياة الزوجية قدسية خاصة ومكانة سامية وسن من الحقوق والواجبات والآداب ما يضمن استقرار الأسرة واستدامتها وأمنها وسلامتها.

وأضاف أشرف فهمي، خلال خطبة الجمعة من المسجد الكبير بقرية "مجريا" بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، متحدثا عن مخاطر الطلاق"، أن الله تعالى وصف الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة في القرآن، بقوله تعالى "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" منوها أن العشرة بالمعروف تكون بالكلام الطيب والفعل الحسن وعدم صور ألفاظ بذيئة أو أفعال قبيحة.

كما تكون العشرة بالمعروف بالحب والوفاء بين الزوجين، منوها أن سيدنا أبو العاص بن الربيع ، زوج السيدة زينب بنت رسول الله، لما أسر وطلبوا فدية خلعت عقدها وقدمتها لتفدي زوجها وفاءا لها، ولما ماتت السيدة زينب بكى عليها زوجها بكاء شديدا، حتى ذهب رسول الله ومسح دموعه، فقال أبو العاص يا رسول الله: "الحياة بعد زينب لا تطاق" إنه الوفاء في الحياة وبعد الممات.

وأكد أن الأسرة كيان عظيم، والزواج ميثاق غليظ بين زوجين، وعلاقة متينة بين أسرتين، وسماه الله ميثاقا غليظا ووصفه الله بالغليظ ليؤكد لنا أن من الصعب هذا الميثاق الغليظ وألا يتسرع الرجل في إيقاع الطلاق.


وأكد الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب بـوزارة الأوقاف، إنه حينما تستحيل العشرة بين الزوجين وأغلقت الأبواب وضاق السبل عن الإصلاح، فإنه يلجأ إلى الحل الأخير وهو الطلاق.

ولفت فهمي خلال أدائه شعائر خطبة وصلاة الجمعة اليوم، الجمعة الثانية من شهر رجب لعام 1443هـ، تحت عنوان: "مخاطر الطلاق" بالمسجد الكبير مجريا أشمون المنوفية، إلى أن الطلاق مع كونه كلمة صغيرة إلا له آثار سلبية خطيرة، مبيناً أن الكلمة أبكت من العيون وهدمت من البيوت وروعت القلوب وأضاعت الأبناء، ولا يلجأ إليها إلا إذا انقطعت السبل بين الزوجين واستحالة كافة سبل الوفاق بينهما.

وشدد على أن مخاطر الطلاق كبيرة وعظيمة على الأسرة والمجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية وغيرها، فيسبب ضياع الأبناء، ويبغضه الرحمن ويحبه الشيطان، محذراًَ علينا ألا نترك أبنائنا عرضة لجماعات التطرف بسبب أنهم ضعاف فما أجمل الوفاق والوئام وأن يكون الزوج صبوراً على زوجته وما أجمل الزوجة حين لا تحمل زوجها فوق ما يطيق.

 

خطبة الجمعة المنوفية خطيب الأوقاف الازواج الميثاق الغليظ الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

آخرها التعدي على الأراضي الزراعية.. احذر عقوبات الجرائم المخلة بالشرف

ترشيحاتنا

جواو مدافع بترو أتلتيكو: نجهز لمفاجأة أمام الزمالك.. والأهلي صاحب الشعبية الأكبر في أنجولا |حوار

دعا المشاركين لحضور مؤتمر المناخ بمصر.. نص كلمة الرئيس السيسي في قمة محيط واحد

خطيب المسجد النبوي: عمر الفرد ينقضي بالتمام ولا يدري ماذا يجري بعد موته

لظروف طارئة.. تأجيل صلاة الجنازة ومراسم دفن الموجي الصغير

خلف الكواليس.. اختراعات ساهمت في نهضة العالم ابتكرتها السيدات

الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمة محيط واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ