منع الاحتكاك.. اجتماع إسرائيلي لبناني أممي بالناقورة

أعلنت إسرائيل انعقاد اجتماع ثلاثي مع لبنان والأمم المتحدة بموقع قوات المنظمة الدولية "يونيفيل" في رأس الناقورة.

وفي بيان، قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "جرى اليوم لقاء ثلاثي بين الجيش الإسرائيلي وقوات يونيفيل والجيش اللبناني في موقع البعثة في رأس الناقورة".



وأضاف: "ترأس وفد الجيش الإسرائيلي العميد إفي ديفرين، رئيس لواء العلاقات الخارجية في الجيش، وحضره قائد اليونيفيل المنتهية ولايته ومسؤولون عسكريون لبنانيون".

وتابع: "عرض العميد دفرين خلال الاجتماع الانتهاكات اللبنانية لقرار مجلس الأمن 1701، والتي تركزت على وجود حزب الله في جنوب لبنان ووجود أسلحة محظورة فيه".

والقرار 1701 صدر صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

ووفق أدرعي، "توجه العميد ديفرين إلى قائد يونيفيل المنتهية ولايته شاكرًا إياه على جهوده ومساهمته في حالة الاستقرار على حدود إسرائيل الشمالية".

ولفت إلى أن "هذا الاجتماع حدد مسبقًا ويشكل جزءًا من آلية منع الاحتكاك على طول الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.