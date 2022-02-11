إلهام شاهين تهاجم كريستيانو رونالدو على الهواء|فيديو

انتقدت الفنانة إلهام شاهين، العلاقة التي تجمع نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا رودريجيز، والمبالغة في الهدايا المتداولة بينهما، وخاصة بعد عرض اسمها على برج دبي، فيما أهدته جورجينا سيارة فارهة احتفالًا بعيد ميلاده.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، على فضائية "النهار"، إن الحب حرية شخصية، وهو شيء خاصة للأفراد، ولكن الأمر يختلف حينما يباح أمام العلن، مستطردة: "بشوف علاقتهم دي شو، وليس مشاعر حقيقية، لان المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدًا".

وواصلت الفنانة إلهام شاهين، :"أنا مش بحب الشو وبحس إن دا شيء كداب ومنظرة، ومشاعرهم غير حقيقية.. الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الأحباب".

