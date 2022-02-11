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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقة أبوجبل.. علي ربيع يقف في حراسة المرمي ويعلق: Alaski

علي ربيع
علي ربيع

شارك الفنان علي ربيع متابعيه وجمهوره صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر ربيع وهو يقف في حراسة المرمي  على طريقة حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل،  وعلق عليها بكتابة: "Alaski" وذلك فى إشارة للقب أبو جبل الذى اشتهر به فى بطولة أمم أفريقيا،  نالت اعجاب متابعيه.


قدم على ربيع  فى رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" المكون من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبوسريع، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.


وكان  آخر أعمال الفنان علي ربيع في السينما هو فيلم “الخطة العايمة”، وهو أول بطولة مطلقة له في السينما، وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، وهو فيلم كوميدي اجتماعي من إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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علي طريقة ابوجبل علي ربيع حارس مرمى منتخب مصر صورة جديدة حراسة المرمى بطولة أمم إفريقيا

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