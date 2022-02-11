على طريقة أبوجبل.. علي ربيع يقف في حراسة المرمي ويعلق: Alaski

شارك الفنان علي ربيع متابعيه وجمهوره صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر ربيع وهو يقف في حراسة المرمي على طريقة حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل، وعلق عليها بكتابة: "Alaski" وذلك فى إشارة للقب أبو جبل الذى اشتهر به فى بطولة أمم أفريقيا، نالت اعجاب متابعيه.



قدم على ربيع فى رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" المكون من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبوسريع، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.



وكان آخر أعمال الفنان علي ربيع في السينما هو فيلم “الخطة العايمة”، وهو أول بطولة مطلقة له في السينما، وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، وهو فيلم كوميدي اجتماعي من إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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