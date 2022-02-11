مصرع مزارع في حادث تصادم قطار مع عربة كارو بطنطا

شهدت قرية قصر نصر الدين بمحافظة الغربية مصرع مزارع تحت عجلات القطار بعد اصطدام القطار بعربة كارو كان يستقلها أثناء عبور المزلقان مما أسفر عن مصرع مزارع مستقل الكارو وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .



كان اللواء هاني عويس مدير امن الغربية تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم قطار مع عربه كارو أمام مزلقان قرية قصر نصر الدين التابعة لمركز كفرالزيات.



كما انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني وتبين مصرع شخص يبلغ من العمر نحو 61 سنة عامل مزارع وكشفت التحريات أنه اثناء مرور قطار كفر الزيات خط منوف قام احد الفلاحين بعبور المزلقان اثناء مرور القطار ما ادي الي حدوث التصادم وتوقف القطار ووفاة المزارع في الحال.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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