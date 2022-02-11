القرش: الأرض الزراعية أمن قومي.. والتعدي عليها جريمة مخلة بالشرف.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يصعب في هذه الأيام الحصول على أراضي خصبة، وأن استصلاح أراضي جديدة يكلف الدولة ملايين الجنيهات.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التعدي علي الرقعة الزراعية جريمة مخلة بالشرف، مشيرا إلى أن الأراضي الزراعية تمثل أمن قومي ويجب المحافظة عليها.

وتابع القرش، أن الأيام الماضية شهدت تقلص في عدد التعديات على الأراضي الزراعية، مطالبًا الحكومة ببناء مدن جديدة في الظهر الصحراوي وتوفير الإمكانيات والخدمات بها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن البناء على الأرض الزراعية خطر يهدد الأمن الغذائي ويستحيل تعويضها، مشيدًا بقرارت رئيس الوزراء في تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

