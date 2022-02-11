جامعة القاهرة تحتفل بافتتاح برنامج تدريب الفيفا

أقامت جامعة القاهرة بمشاركة مدير المركز الدولى للدرسات الرياضية بالفيفا lcies رونالد تشافلون وجمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة وعماد الزمر رئيس مركز البحوث التجارية و محمد قطب مدير البرنامج و خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة والصحفي محمد فهيم عبد الغفار حفل افتتاح برنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية بشراكة كلية التجارة جامعة القاهرة والمركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للإتحاد الدولي لكرة القدم.



ويتم تنفيذ البرنامج في جمهورية مصر العربية، حيث يقوم المركز الدولي للدراسات الرياضية بتوفير المادة العلمية و متابعة سير البرنامج ’ بينما تقوم جامعة القاهرة بتوفير هيئة التدريس و يتم عقد المحاضرات في الحرم الجامعي.



ويتكون البرنامج من 6 وحدات وهى الإدارة الرياضية , التسويق الرياضي , التمويل في الرياضة , القانون الرياضي , إدارة الاحتفالات الرياضية , الاتصالات الرياضية .



على أن تكون مدة كل وحدة 24 ساعة و يقوم الدارسين باختيار لغة التدريس بين عربي او انجليزي او فرنسي.

و يعد هذا البرنامج الفريد من نوعة الذي يقدم شهادة الإدارة الرياضية في جمهورية مصر العربية معتمدة من و المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للفيفا CIES/FIFA ويقوم بالتدريس نخبة من اساتذة جامعة القاهرة و نجوم الرياضة الذين لديهم خبرة علمية و عملية في مجال الرياضة.

ويحظى البرنامج بتغطية إعلامية من الصحف و القنوات المتخصصة في مجال الرياضة.

ويحصل الدارسين الذين استوفوا بمتطلبات البرنامج على شهادة الإدارة الرياضية التي تقدم من المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES المعتمد من ال FIFA و من جامعة القاهرة .