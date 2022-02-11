عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تحتفل بافتتاح برنامج تدريب الفيفا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أقامت جامعة القاهرة بمشاركة مدير المركز الدولى للدرسات الرياضية بالفيفا  lcies  رونالد تشافلون  وجمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة وعماد الزمر رئيس مركز البحوث التجارية و محمد قطب مدير البرنامج و خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة والصحفي محمد فهيم عبد الغفار حفل افتتاح برنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية بشراكة كلية التجارة جامعة القاهرة والمركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للإتحاد الدولي لكرة القدم.


ويتم تنفيذ البرنامج في جمهورية مصر العربية، حيث يقوم المركز الدولي للدراسات الرياضية بتوفير  المادة العلمية و متابعة سير البرنامج ’ بينما تقوم جامعة القاهرة بتوفير هيئة التدريس و يتم عقد المحاضرات في الحرم الجامعي.


ويتكون البرنامج من 6 وحدات وهى الإدارة الرياضية , التسويق الرياضي ,  التمويل في الرياضة ,  القانون الرياضي ,  إدارة الاحتفالات الرياضية , الاتصالات الرياضية .

عميد علوم سياسة القاهرة: الاقتصاد الأزرق ثروة قومية لمصر


على أن تكون  مدة كل وحدة 24 ساعة و يقوم الدارسين باختيار لغة التدريس بين عربي او انجليزي او فرنسي.

و يعد هذا البرنامج الفريد من نوعة الذي يقدم شهادة الإدارة الرياضية في جمهورية مصر العربية معتمدة من و المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للفيفا CIES/FIFA ويقوم بالتدريس نخبة من اساتذة جامعة القاهرة و نجوم الرياضة الذين لديهم خبرة علمية و عملية في مجال الرياضة.

ويحظى البرنامج بتغطية إعلامية من الصحف و القنوات المتخصصة في مجال الرياضة.
ويحصل الدارسين الذين استوفوا بمتطلبات البرنامج على شهادة الإدارة الرياضية التي تقدم من المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES  المعتمد من ال FIFA و من جامعة القاهرة .

جامعة القاهرة الفيفا المركز الدولى للدرسات الرياضية بالفيفا lcies كلية التجارة بجامعة القاهرة مركز البحوث التجارية خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

إصابة 13 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

لموظفي القطاع الخاص.. شروط الحصول على أجر أسبوعي من صاحب العمل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

ترشيحاتنا

لبنان.. انفجار صهريج غاز على الأوتوستراد

خوفا على حمضه النووي.. ماكرون يرفض إجراء فحص فيروس كورونا في روسيا

عطل فني مفاجئ يصيب موقع "تويتر" حول العالم

دورى أبطال أفريقيا.. النجم الساحلي يتعادل مع شباب بلوزداد سلبيا

المعاناة فوق احتمالي.. نهاية مأساوية لـ طبيب نساء وتوليد في الجيزة

القرش: الأرض الزراعية أمن قومي.. والتعدي عليها جريمة مخلة بالشرف.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تنخدعوا.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

ارتاح من الألم .. أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

فيديو

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

بعد زيارتهما في منزلهما.. صديق مقرب يؤكد عودة شيرين وحسام حبيب

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ