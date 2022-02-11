أهلي ٢٠١٠ يفوز بدورة نادي «الصيد» الودية

تُوج فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠١٠ بدورة نادي الصيد الودية، بعد فوزه على المقاولون العرب ٣ - ٢ بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله. افتتح المقاولون التسجيل، ونجح الأهلي في التعادل عن طريق ياسين تامر، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق «أهلي ٢٠١٠» بقيادة المدير الفني علي الطويل نتائج مميزة منذ بداية الدورة، قادته للوصول إلى المباراة النهائية، حيث افتتح البطولة بالفوز على الأولمبي ٥ - صفر، ثم فاز على نادي الصيد بالقطامية ٤ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ٢، وخسر أمام الشرقية للدخان ١ - صفر، في ختام دور المجموعات. وفي دور الـ٨ فاز «أهلي ٢٠١٠» على بيراميدز ٢ - ١، قبل أن يفوز في نصف النهائي على حرس الحدود ٣ - ١، ويتأهل للمباراة النهائية لمواجهة المقاولون العرب، ويفوز عليه بركلات الترجيح، ليُتوج بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ على الطويل مديرًا فنيًّا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، ووليد الشناوي مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداري الفريق، ومحمد أكمل طبيب الفريق، وأحمد شوقي إخصائي التدليك.