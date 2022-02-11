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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيب الملايين.. تامر مرسي يحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين

علاء ولي الدين
علاء ولي الدين

حرص المنتج تامر مرسي، على احياء ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 11 فبراير من عام 2003، وتوفى وهو في سن الـ 39 عاماً، وتحديداً فى أول أيام عيد الأضحى.


وكتب "تامر مرسي" على صفحته الشخصية بموقع "تويتر " قائلا: "‏اليوم ذكرى وفاة اهم وأعظم الفنانين الكوميدين في القرن العشرين
حبيب الملايين ‎#علاء_ولي_الدين الذي توفي في أول يوم عيد الاضحى المبارك إدعوله بالرحمه من قلبكوا".

شارك علاء ولي الدين عبر مشواره القصير في 23 فيلما بأدوار ثانوية وقدم 3 أفلام و3 مسرحيات كبطل مطلق، وفي التليفزيون تألق في 9 أعمال درامية منها "الدنيا حظوظ، علي الزيبق، أنت عامل إيه"، وأثناء تصوير فيلم بعنوان "عربي تعريفة" مات الفنان الكوميدى في 11 فبراير 2003، إثر إصابته بغيبوبة سكر وارتفاع في ضغط الدم.


 

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