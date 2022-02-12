لإقامة وحدات تخزينية للسلع الغذائية.. محافظ الوادى يلتقي وفد البنك الزراعي المصري

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وفد من مسئولي البنك الزراعي المصري خلال زيارتهم للمحافظة، بحضور كمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد.

وبحث المحافظ مع الوفد سبل الإستفادة من أحد الهناجر غير المستغلة التابعة للبنك بمدينة الخارجة، وذلك لإقامة وحدات تخزينية للسلع الغذائية المختلفة بما يحقق أفضل إستفادة للمساحة المخصصة له.

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من ناحية أخرى أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ مشروع تمويل الأبقار العشار وتحت العشار وتربية السلالات المحسنة وراثيا، وذلك في إطار تحفيز وتشجيع صغار المربين والمستفيدين وتكثيف التوعية والإرشاد عن أهمية مشروع تمويل العجلات العشار وتحت العشار وتربية السلالات المحسنة وراثيا.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن هذا المشروع يأتى في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى، والبنك الأهلي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير هذه السلالات بإجراءات بنكية ميسرة وبنسبة عائد 5%.

وأضاف المرسي، أن مديرية الزارعة بجميع إداراتها وخاصة إدارة الإنتاج الحيواني برئاسة المهندس محمد هلالي وجميع أقسام الإنتاج الحيواني بجميع الإدارات مستعدة لاستقبال طلبات المواطنين وتوجيههم للاستفادة بمشروع العجلات العشار وتوضيح أي شروط وإجراءات لازمة.

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