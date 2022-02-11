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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزيرا الأوقاف المصري والسعودي: نعمل معا لنشر الوسطية ومحاربة الإرهاب والغلو

وزيرا الأوقاف المصري
وزيرا الأوقاف المصري والسعودي

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارتا الشؤون الإسلامية بالسعودية والأوقاف المصرية تسيران في الاتجاه نفسه متفقين في الرؤية، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يعملان بجد ويسعيان لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الرحمة، وفق ما جاء في كتاب الله والسنة النبوية، وفهم السلف الصالح الذي يدعو إلي نبذ العنف والإرهاب".

عقد المواطنة

جاء ذلك  في تصريح عقب وصوله مطار القاهرة الدولي حيث كان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري وسفير الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي .

ونوه بالتعاون المثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية وزارة الأوقاف المصرية، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، لدعوة حضور المؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وقال آل شيخ : "أنا على يقين أن المؤتمر سينتج عنه قرارات جيدة تخدم البشرية ككل، وتحقق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال اتفاقنا سويا على نشر مبادىء الوسطية والاعتدال والرحمة، ومحاربة الغلو والإرهاب ".

 

عقد المواطنة.. وصول وفد تنزانيا وفنزويلا للمشاركة في المؤتمر الـ 32

عقد المواطنة.. وزير الشؤون الإسلامية السعودي يشارك في أعمال المؤتمر الدولي الـ 32


ومن جانبه، رحب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بوزير الشؤون الإسلامية، والوفد المرافق له للمشاركة في أعمال المؤتمر موجها التحية التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولولي عهده على الجهود العظيمة التي يبذلونها لخدمة الإسلام، واصفاً مشاركة المملكة بالمؤتمر بالأضافة الكبيرة والمهمة .

وأشاد "جمعة " بالعمل المتقن من  وزارة الشؤون الإسلامية والدؤوب في مواجهة الإرهاب والتطرف".


وقال الدكتور محمد جمعة ":"نحن في مواجهة حقيقية مع الإرهاب، وهدفنا مشترك وهو البحث عن صحيح الدين ونواجه التطرف وليس التدين، مؤكداً أن مشاركة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية في مؤتمر "عقد المواطنة" إضافة وقوة داعمة للمؤتمر، متابعا:"التعاون بيننا ممتد في جوانب متعددة وهدفنا خدمة الدين والوطن".

حضر مراسم الاستقبال، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، ومحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقران الكريم بالوزارة، والدكتور نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة السعودية لدى القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، الاثنين، الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي تعقد بالقاهرة، الاثنين المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

الأوقاف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة وزير الاوقاف نشر مبادىء الوسطية والاعتدال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي

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