رئيس مهرجان الإسكندرية: ندرس نقل العروض لقاعة أكبر بسبب الإقبال الجماهيري

أكد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الاسكندرية على سعادته بتوافد عدد كبير من الجمهور علي سينما مترو لحضور أولي أيام عروض المهرجان.



وتابع محمد محمود رئيس مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير، أنهم يدرسون حاليا إمكانية نقل العروض إلي القاعه الكبرى بسينما مترو بسبب الإقبال الشديد من قبل الجمهور على مشاهدة أفلام المهرجان.

وكان قد حرص جمهور الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة على الحضور بشكل كثيف في اولي ايام العروض السينمائية بسينما مترو.

وبدأ صباح أمس الورش الخاصة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويشارك في ورشة المخرج خالد الحجر ١٦ مشترك تم اختيارهم من ٣٥٠ طلب وصلت إدارة المهرجان، وهي تهدف إلى تعليم أساسيات الإخراج السينمائي وتخريج دفعة جديدة من صناع السينما.

كما انطلقت اليوم ورشة الفيلم التسجيلي للمخرج مهند دياب الذي يملك رصيد يزيد عن مائة فيلم قصير وتسجيلي، تقدم للورشة ١٥٠ شخصا وتم اختيار ٣٥ منهم، وهي تهدف إلى تعليم صناعة الفيلم، وتتناول أساسيات اللغة السينمائية لصناعة الفيلم التسجيلي، وكيفية إيجاد الفكرة للافلام التسجيلية وتطويرها، تأملات في جماليات الصورة، وطريقة حكي القصة التسجيلية