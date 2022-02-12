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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد على رزق: حالة أحمد حلاوة حرجة ومحتاج دعواتكم

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

طالب الفنان محمد على رزق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، الدعاء الى الفنان احمد حلاوة ، والذى يمر بحالة صحية حرجة . 

حيث علق محمد على رزق قائلاُ : “ أستاذي وحبيبي دكتور أحمد حلاوة حالته حرجه…و محتاج دعواتكم…أرجوكم ادعوله…لا يرد القضاء إلا الدعاء ..ربنا يتم شفائه على خير ويقوملنا بالسلامة” 

كانت آخر الأعمال الفنية للفنان أحمد حلاوة، حكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب، من بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، من تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

شارك الفنان احمد حلاوة في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل «الاختيار 2»، من بطولة الفنانين: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، هادي الجيار، احمد سعيد عبد الغني، إياد نصار، إنجي المقدم، ومن إخراج بيتر ميمي.

صرح الفنان احمد حلاوة في أحد اللقاءات التليفزيونية، أن  90% من أعماله كانت مع النجم الكبير عادل إمام، قائلاً: «أعمالي مختلفة معاه بسبب ذكائه وذكاء المخرج رامي عادل إمام، عندهم قدرة إنهم يشوفوا فيا إني ممكن أبقى جوكر .. وإني اتحط في مكان أنجح .. وفي مكان آخر أنجح وهكذا».

وتابع الفنان قائلاً: «خلوا عندي إمكانية في إني ألعب دور أشخاص كتير أوي .. و90% من أعمالي الناجحة مؤخراً كانت بسبب عادل إمام وابنه، خلوني اشتغل في كذا حاجة وأدوار مختلفة ومتنوعة .. بالإضافة إلى أنهم كان بيسندولي الجرأة والثقة في التعامل .. فـ الحمد لله وفقنا في أعمالنا مع بعض وظهرت للناس بالطريقة ديه ونجحت».

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